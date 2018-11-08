Erkek aslan öyle bir şey yaptı ki!

Çeşitli görüntülerle sık sık gündeme gelen Güney Afrika'nın ünlü Kruger Ulusal Parkı'nda safaride bulunan turistler, dişi aslanların yaban domuzu avını yakaladığı ana da tanıklık etti. Dişi aslanlar, yaban domuzunu yakadıkları anda hiç hesapta olmayan bir sürpriz yaşandı. Dişilerin yakaladığı domuzu gören erkek aslan, dişileri bir kenara iterek yaban domuzuna sahip olmaya çalışıyor. Ancak daha sonra aslanın yakalamış olduğunu sandığı yaban domuzu, o andaki dikkat eksikliğini fırsat bilip bir anda kaçıyor. Dişilerin yakaladığı avı kaçıran erkek aslan, domuzun peşinden koşsa da yetişemiyor ve dişleri de olası bir avından ediyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı.