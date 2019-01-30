Erkek arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra bakın ne yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyayletinde 47 yaşındaki Penny Pospisil isimli kadın erkek arkadaşı Anthony Mitchell'i öldürüp cesedini parçalara ayırdı. Cani kadın bununla yetinmedi sonra bakın ne yaptı.

Erkek arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra bakın ne yaptı!

Vahşet olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşandı. 47 yaşındaki Penny Pospisil isimli kadın erkek arkadaşı 55 yaşındaki Anthony Mitchell'i ilk önce öldürdü. Daha sonra erkek arkadaşının vücudunu bir karavanda doğrayan kadın ceset parçalarını ise bakın ne yaptı.

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Erkek arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra bakın ne yaptı!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki Penny Pospisil isimli kadın erkek arkadaşı 55 yaşındaki Anthony Mitchell'i öldürüp cesedinin doğrayarak parçalara ayırdı.

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Erkek arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra bakın ne yaptı!

Melbourne Polis Departmanı memurlarına, parkta bulunan ve park ücreti ödenmeyen kadının karavanından gelen kötü kokuları fark eden komşularının haber vermesiyle ortaya çıktı.

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Erkek arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra bakın ne yaptı!

Polis daha sonra karavanda yaptığı inceleme sonunda talihsiz adamın ceset parçalarına ulaştı.

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