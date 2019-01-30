Erkek arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra bakın ne yaptı!

Vahşet olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşandı. 47 yaşındaki Penny Pospisil isimli kadın erkek arkadaşı 55 yaşındaki Anthony Mitchell'i ilk önce öldürdü. Daha sonra erkek arkadaşının vücudunu bir karavanda doğrayan kadın ceset parçalarını ise bakın ne yaptı.

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