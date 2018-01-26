Erkan Petekkaya'ya restoran laneti önce araba girdi sonra yandı

Geçtiğimiz günlerde bir basın mensubuna karşı kullandığı ifadelerle adından söz ettirmişti Erkan Petekkaya. Petekkaya basın mensubuna 'Bir starla nasıl konuşulacağını öğreneceksin!' demiş bu olay günlerce kullanılmıştı. Erkan Petekkaya şimdi de çok farklı bir olayla gündem de... Oyuncu Erkan Petekkaya bildiğiniz üzere işletmecilikte yapıyordu. Erkan Petekkaya, Beykoz'da bir et restoranı işletiyor.
Dün öğle saatlerinde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın sahibi olduğu Beykoz'daki et restoranına araba girdi. Akıl almaz kazanın güvenlik kamerası görüntüleri 'Duymayan Kalmasın' programında yayınlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre kaldırıma çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kendini kurtarmak için Petekkaya'nın dükkanına girdi. Kazayı yapan arabanın içinde bir kadın ve çocuk olduğu ortaya çıktı. Kazada can kaybı yaşanmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.
Aynı restoran gece saatlerinde ise alevlere teslim oldu. Tamamen küle dönen mekan, kullanılmaz hale geldi. Petekkaya'nın ortağı Özkan Ulusoy yaşananları canlı yayında anlattı:
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER