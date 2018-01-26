Erkan Petekkaya'ya restoran laneti önce araba girdi sonra yandı

Geçtiğimiz günlerde bir basın mensubuna karşı kullandığı ifadelerle adından söz ettirmişti Erkan Petekkaya. Petekkaya basın mensubuna 'Bir starla nasıl konuşulacağını öğreneceksin!' demiş bu olay günlerce kullanılmıştı. Erkan Petekkaya şimdi de çok farklı bir olayla gündem de... Oyuncu Erkan Petekkaya bildiğiniz üzere işletmecilikte yapıyordu. Erkan Petekkaya, Beykoz'da bir et restoranı işletiyor.