Erkan Kolçak Köstendil'in evlendiği Cansu Tosun kimdir

Çukur dizisinin yıldız oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu sevgilisi Cansu Tosun'la dünya evine giriyor... Çiftin kına gecesine ait görüntüler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya, Nürnberg'de doğmuştur. Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş. Babası, Nürnberg'de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi.
4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun'un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg'de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.
Almanya'da iken menajer Şebnem Özberk ile tanışan Cansu Tosun, oyunculuk hayali ile hiç tanımadığı İstanbul'a onun yanına gelerek yerleşmiş. 2010 yılında oyuncu olmak için Türkiye'ye gelen Cansu Tosun, Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler almış. Sonrasında 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitim aldı.
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