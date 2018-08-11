Erkan Kolçak Köstendil'in evlendiği Cansu Tosun kimdir

Çukur dizisi oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun'la evleniyor. Vartolu'nun kalbini çalan Cansu Tosun kimdir?

Erkan Kolçak Köstendil'in evlendiği Cansu Tosun kimdir

Çukur dizisinin yıldız oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu sevgilisi Cansu Tosun'la dünya evine giriyor... Çiftin kına gecesine ait görüntüler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Erkan Kolçak Köstendil'in evlendiği Cansu Tosun kimdir

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya, Nürnberg'de doğmuştur. Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş. Babası, Nürnberg'de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi.

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Erkan Kolçak Köstendil'in evlendiği Cansu Tosun kimdir

4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun'un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg'de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.

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Erkan Kolçak Köstendil'in evlendiği Cansu Tosun kimdir

Almanya'da iken menajer Şebnem Özberk ile tanışan Cansu Tosun, oyunculuk hayali ile hiç tanımadığı İstanbul'a onun yanına gelerek yerleşmiş. 2010 yılında oyuncu olmak için Türkiye'ye gelen Cansu Tosun, Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler almış. Sonrasında 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitim aldı.

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