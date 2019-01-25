Erkan Can'ın en zor günü! Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Çarpışma dizisinin 'Haydar Müdür'ü Erkan Can, abisi Ömer Can'ı bugün son yolculuğuna uğurladı. Usta oyuncuyu bu zor gününde rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yalnız bırakmadı.

Erkan Can'ın en zor günü! Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Geçtiğimiz gün Bursa'daki evinde ölü bulunan usta oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Can'ı bu zor gününde Çarpışma dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yalnız bırakmadı.

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Erkan Can'ın en zor günü! Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

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Erkan Can'ın en zor günü! Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

ACI HABERİ SETTE ALDI: Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi olan Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpışma dizisinin babacan polis müdürü Haydar'ı canlandıran Erkan Can, ağabeyinin ölüm haberini dizi setinde öğrendi.

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Erkan Can'ın en zor günü! Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Bursa'ya gelen Erkan Can'ı yakınları ve sevenleri cenazede yalnız bırakmadı. Cuma namazını müteakip Ertuğrulgazi Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can toprağa verildi.

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