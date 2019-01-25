Erkan Can'ın en zor günü! Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Geçtiğimiz gün Bursa'daki evinde ölü bulunan usta oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Can'ı bu zor gününde Çarpışma dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yalnız bırakmadı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Bursa'ya gelen Erkan Can'ı yakınları ve sevenleri cenazede yalnız bırakmadı. Cuma namazını müteakip Ertuğrulgazi Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can toprağa verildi.
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