Erkan Can'ın abisi kim neden öldü intihar mı etti?

Başarılı oyuncu Erkan Can kötü haberi bugün aldı. Bursa'da yaşayan abisi Ömer Can hayatını kaybetti. Evinde ölü olarak bulunan 74 yaşındaki Ömer Can intihar mı etti, hasta mıydı soruları ise ardından merak konusu oldu. Şüpheli ölümü acaba Ömer Can intihar mı etti sorusunu akıllara getirdi. Peki Ömer Can evli miydi, eşi ve çocukları kim?

Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Can'dan haber alamayan komşuları, bahçe kapısının açık olduğunu görüp içeri girdi. Ömer Can'ın hareketsiz yattığını gören komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde detaylı inceleme yaptı.

İncelemenin ardından Can'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ömer Can'ın komşularından Mehmet Çolak, ''Mahalleli tarafından çok sevilen biri. Dün birlikte çay içtik.

Kendini iyi hissetmediğini söyledi" dedi. Komşuları, oyuncu Erkan Can'ın özel günlerde gelerek ağabeyi Ömer Can'ı ziyaret ettiğini belirtti. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ERKAN CAN KİMDİR: Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi.

1992 yapımı Mahallenin Muhtarları ile televizyon dünyasına girdi. Temel karakteri ile binlerce kişinin sevgisini kazandı. 1998 yılında ise bir beyaz perde projesi olan Gemide filminde başrol oynadı. Bu filmindeki performansıyla 35. Antalya Film Şenliğinde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. 2009 yılında başrollerinde Mert Fırat, Nejat İşler, Olgun Şimşek ve Aslı Tandoğan’ın başrollerinde yer aldığı Kapalı Çarşı dizisinde Ziya Köksal karakterini canlandırdı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İz TV'de yayınlandı.