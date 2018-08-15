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Erikli Su kimin Nestle ve Nesquik ABD markası mı gerçekte hangi ülkenin?

Erikli Su kimin Nestle ve Nesquik ABD markası mı gerçekte hangi ülkenin?

AMERİKA menşeli ürünler Türk halkı tarafından protesto ediliyor. ABD markaları listesine farklı ülkelerin ürünleri de karışmaya başladı. Nestle , Erikli, Nesquik, Maggi ve Nestlé Pure Life bunlardan biri oldu. Nestle firmasından 'Biz Amerikan markası değiliz' açıklaması geldi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 13:51 - Güncelleme: 15-08-2018 13:51

AMERİKA ürünlerini boykot giderek yayılıyor. Listeler internet üzerinde dolaşırken araya ABD menşeli olmayan şirketler de kaynıyor. Bunlardan biri de küresel markalardan Nestle ve onun sahibi olduğu Erikli su oldu.

Amerikan markası olduğu ve İsrail asıllı sahipleri bulunduğu söylentileri bazı haber sitelerine düşünce Nestle'den açıklama geldi. Nestle 'Biz Amerika markası değiliz' diyerek İsviçre merkezli küresel bir şirket olduklarını açıkladılar.

Nestle grubundan gelen açıklamada şöyle: 'Bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde şirketimizin ve markalarımızın Amerikan veya İsrail asıllı olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Nestlé, merkezi İsviçre Vevey’de bulunan küresel bir şirket olup; en büyük hissedarı toplam şirket hisselerinin sadece yüzde 3’üne sahiptir. Nestlé firmasının, dolayısı ile Nescafé, Nesquik, Maggi, Erikli ve Nestlé Pure Life dahil olmak üzere herhangi bir markasının bir kişiye veya bir ülkeye ait olması söz konusu değildir.'

Erikli su kimin? : Türkiye'de geniş bir pazara sahip olan Erikli su ilk olarak Nihat Aslanoba tarafından 1960 yılından kuruldu. Uludağ'daki kaynak sularını satarak marka olan Erikli Su, Ağustos 2006’da Nestle ile ortaklık kurdu. Erikli Su'yun büyük hissedarı Nestle oldu. Nestle içme suyu pazarında Nestle Pure Life ile de varlık gösteriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 14:03 Bunlar Yahudi değil miydi?

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