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Erhan Usta Samsun'da bağımsız aday oldu

Erhan Usta Samsun'da bağımsız aday oldu

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 21:47 - Güncelleme: 31-01-2019 21:47

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu belirterek, "Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım." dedi.

Usta, sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayına başlayarak açıklamalarda bulundu.

Özellikle MHP'de siyaset yapma imkanı elinden alındıktan sonra bazı siyasi partilerden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklifleri aldığını söyleyen Usta, "Bu teklifleri bir hesaplaşma veya intikam alma aracı olarak görmedim. İkbal uğruna siyasi duruşumu ve tavrımı değiştirmedim. Fırsatçılık yapmak, makam mevki kovalamak benim hamurumda olan şeyler değildir." diye konuştu.

Geçen hafta herhangi bir siyasi partiden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını ilan ettiğini hatırlatan Usta, "O günden bugüne sizlerden sayısız kez mesaj aldım, telefonlar aldım. 'Samsun için ümitlenmiştik, hevesimiz kursağımızda kaldı.' diyenler oldu. 'Usta yakışmadı, mücadeleden kaçıyor musun?' diye sitem edenler oldu. Şimdi sizlere sesleniyorum; ümidiniz kırılmasın, ışıldayan gözleriniz sönmesin, hevesiniz kursağınızda kalmasın. Samsun'un refahı için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Samsun artık kavga etmek, siyasi polemiklerle vakit kaybetmek istemiyor." diyen Usta, Samsun'un, verimli ovalarına, stratejik konumuna, hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşım imkanlarına, güçlü beşeri sermayesine rağmen sürekli geriye gittiğini öne sürdü.

"Samsun'un sahipsiz olduğunu" savunan Usta, yaklaşık 4 yıllık milletvekilliği görevinde Samsun'a sahip çıkmaya çalıştığını ancak bütün çabalarına rağmen Samsun'da hiçbir siyasiden destek göremediğini ifade etti.

Hedefinin Samsun'da sürdürülebilir kalkınmanın temelini atmak olduğunu belirten Usta, şunları kaydetti:

"Ben memleketime, siz değerli hemşehrilerime sırtımı dönmem, sorumluluktan kaçmam, dayatmaya boyun eğmem, ranta, yolsuzluğa, fırsatçılığa geçit vermem, kul hakkı yemem, yedirtmem. Benim arkamdaki tek güç sizlersiniz. Bu süreçte tarafıma türlü iftiralar atılabilir. Saygınlığımı ve itibarımı zedelemek için kumpaslar kurulabilir. 'Usta aday olursa şu olur, bu olur, onun işine gelir, bunun işine gelmez.' yorumlarına kulak asmayın. Nefis değil nefes için yola revan oluyoruz.

Büyük zaferler başarıya inananlar tarafından kazanılmıştır. 31 Mart 2019 tarihindeki er meydanında Samsun'un vicdanı galip gelecek, sandıktan Samsun çıkacak. Diyorum ki Samsun için varım. Diyorum ki Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak adayım. Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • gggggggg 31 Ocak 2019 22:34 be mübarek adam öncelikle mhp ye rest çekmediğin için baştan kaybettin şimdide bu ortanda bağımsız aday oluyorsun kargaları üzerine güldürüyorsun en azından iyi partiye katılmalıydın

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