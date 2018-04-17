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Ergün Ersoy kimdir ne iş yapıyor Seda Akgül'ün kocası olacak

Ergün Ersoy kimdir ne iş yapıyor Seda Akgül'ün kocası olacak

Ergün Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ergün Ersoy ne iş yapıyor mesleği ne soruları magazin gündeminin başında yer alıyor. Sunucu Seda Akgül ile gizlice nişanlanan Ergün Ersoy'un hayatı bilinmezlerle dolu desek pek yanılmayız. Hakkında pek bilgi sahibi olamadığımız Ergün Ersoy ünlü bir iş adamı. Seda Akgül ile aralarında tarifsiz bir çekim olduğunu söyleyen Ergün Ersoy ne zaman evlenecek?

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 11:20 - Güncelleme: 17-04-2018 11:20

Ergün Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ergün Ersoy ne iş yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. Başarılı sunucu Seda Akgül ile gizlice nişanlanan İşadamı Ergün Ersoy hakkında neredeyse hiçbir bilgi yok. Sosyal medya kullanmayan Ergün Ersoy'un instagram hesabı ya da facebook hesabı yok. Başarılı bir iş adamı olduğunu bildiğimiz Ergün Ersoy ilişkilerini gözlerden ve kameralardan uzak yaşamıyı seviyor. Seda Akgül'e bakışlarından aşk dolu olduğunu anlaşılan Ergün Ersoy ne zaman evlenecek?

SEDA AKGÜL YENİDEN EVLENİYOR:Ünlü sunucu Seda Akgül, yeniden evlilik yolunda. Ünlü sunucu, sevgilisi Ergün Ersoy ile nişanlandı. Seda Akgül, “Çok şükür Ergün Bey’e kavuştum. Mutluyuz. Evleniriz ama akide şekeri ve gelinlikle değil tabii” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından sıkça bahsettiren sunucu Seda Akgül, bu kez güzel bir haberle gündemde. 2016 yılında evlendiği Avram Habib’le dört ay evli kalan Seda Akgül, yeniden evlilik yolunda. Ünlü sunucu, sevgilisi Ergün Ersoy ile nişanlandı. Önceki gün nişanlısıyla Arnavutköy Atlas Balık’ta yemek yiyen Akgül, “Çok şükür Ergün Bey’e kavuştum. Mutluyuz. Evleniriz ama akide şekeri ve gelinlikle değil tabii” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Nihat Doğan-Seda Akgül arasındaki kavgada son günlerde magazin gündemini meşgul etmişti. Nihat Doğan için Seda Akgül 'Nihat kocam olsa boğarım' demişti. Nihat Doğan da buna 'kaşarla evlenmem' yanıtını vermiş ve kavga TV8 ekranında patlamıştı. Seda Akgül ile Nihat Doğan kavgasında ünlü türkücüden şok bir itham gelmişti.

Seda Akgül, daha önce verdiği röportajda ''Kendinizi güzel buluyor musunuz?'' şeklindeki soruya ''Hiç de fena bir kadın değilim. Hatta kendimi çok güzel buluyorum. Alımlıyım, boylu posluyum ve benim gibi düşünen pek çok erkeğin olduğunu da biliyorum.'' yanıtını vermişti.

Yeni bir ilişkiye hazır mısınız? Çoktan hazırım. Hatta denemelerim oldu, denemeye de devam edeceğim. İnsan yalnız yaşayabilir mi? Bir kere ben aşkı seven ve aşık olunca da sonsuz verebilen bir kadınım. Yine severim, yine aşık olurum, yine evlenirim.

Siz de yakın zaman önce boşandınız. Boşanırken bir uzmandan destek aldınız mı? Çift olarak sadece bir kere gidebildik bir uzmana ama kısa dönemde faydasını görmedik.

– Sizinle ilgili olarak “Kendisi dört ayda boşandı. Evlilikleri nasıl kurtaracak?” gibi yorumlar yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında bu soru beni çok kızdırıyor. Haksızlığa uğramışım gibi hissediyorum. Hayatımdan çoktan çıkmış gitmiş, artık bana yabancı bir adamın yaptığı yanlışların bedelini ben halen ödüyormuşum gibi geliyor.

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