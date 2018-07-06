Ergenekon sanığı Orgeneral Tolon'un dolandırılma anı kamerada!

ERGENEKON ve Zirve cinayetleri davasında yıllarca tutuklu yargılanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 'FETÖ' iddiasıyla yaklaşık 13 bin dolar dolandırıldı. "FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" denilerek kandırılan Hurşit Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 doları teslim anı saniye saniye görüntülendi. Hurşit Tolon gibi aralarında Canan Karatay ve şarkıcı Ümit Sayın'ın da olduğu onlarca ünlü isim de telefon dolandırıcılarının kurbanı olmuştu.

FETÖ ADINIZA KAYITLI HATTAN...: 'Adınız FETÖ dosyasında geçiyor' diye başlayan ve çeşitlenerek devam eden dolandırıcılık yönteminin son kurbanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon oldu. Halen Ergenekon davası kapsamında 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılaması süren Tolon, "FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" diyen dolandırıcılara kanarak parasını kaptırdığı ortaya çıktı.

PARANIZ BLOKE EDİLDİ KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ: Dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtarak Hurşit Tolon’u aradığı, “FETÖ, adınıza kayıtlı sabit hat üzerinden yurtdışına para transferi yapmış, bu nedenle bankadaki paranız bloke edildi. Blokeyi kısa sürede kaldıracağız. Güven timinden bir arkadaş gelecek, parayı çekip ona verin. Ardından biz operasyon başlatacağız” dedikleri öğrenildi.

PARAYI KENDİ ELLERİYLE GÖTÜRÜP TESLİM ETTİĞİ ANLAR: Bunun üzerine 12 bin 600 doları dolandırıcılara veren Tolon’un, operasyon olmadığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Tolon’un araç içinde zarfa koyduğu parayı dolandırıcıya verme anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DOLANDIRMIŞLAR: Hurşit Tolon'u dolandıran çetenin daha önce de aralarında asker ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, telefon dolandırıcısı şüphelileri takibe aldı. Son olarak bir vatandaştan 60 bin lira alan dolandırıcıları adım adım takip eden ekipler, parayı alan Suriye uyruklu Hishan Al Jasem’i yakaladı. Jasem’in ifadesi doğrultusunda telefonla vatandaşları arayan Tuncay Çobaner de gözaltına alındı.

İKİ DOLANDIRICI TUTUKLANDI: Çobaner’in, terör örgütü adına aradığını belirterek korkuttuğu vatandaşlardan parayı bir poşet içinde belirledikleri adrese getirmelerini istediği, Jasem’in de giderek paraları aldığı belirlendi. Şüphelilerin, Tolon’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi bu yöntemle 400 bin lira dolandırdıkları bildirildi. Al Jasem ve Çobaner tutuklandı.