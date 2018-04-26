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Ergenekon davasında neler oluyor? İlginç gelişmeler...

Ergenekon davasında neler oluyor? İlginç gelişmeler...

Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen İrtica ile Mücadele Eylem Planı davası, Anayasa Mahkemesi'nce İlker Başbuğ dışındaki sanıkların yargılanması için Ergenekon ana davasının görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 16:04 - Güncelleme: 26-04-2018 16:04

YARGITAY’ın verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon ana davasında dikkat çekici gelişmeler yaşandı.  Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 kişinin sanık olarak yargılandığı İrtica ile Mücadele Eylem Planı davası, AYM tarafından 18 sanık yönünden ana davanın görüldüğü İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İlker başbuğ AYM'de yargılanacak.

Yeniden görülmeye başlanan Ergenekon ana davasının beşinci duruşmasında İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya CHP milletvekili Dursun Çiçek’in de arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada davanın firari sanıklarından Emrah Gönenci’nin ise yakalanarak ifadesinin alındığı belirtildi.

İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI DAVASI GERİ GELDİ... Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 kişinin sanık olarak yargılandığı İrtica ile Mücadele Eylem Planı davası, Anayasa Mahkemesi'nce 18 sanık yönünden ana davanın görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in de arasında olduğu 18 sanık hakkındaki dava ana dava ile birleştirildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise Yüce Divan’da yargılanacak.

GENELKURMAY İNCELEME HEYETİ OLUŞTURDU... Sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen belgelerin devlet sırrı olup olmadığına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nce mahkemeye gönderilen cevap yazısında, sorulan sorulara cevap verilmesi amacıyla inceleme heyeti kurulduğu, çalışmalara başladığı, sonuçlanınca bilgi verileceği bildirildi.

'YAZI EKLENMEMİŞ ORİJİNAL HALİ'.. Davanın sanıklarından eski Yarbay Mustafa Dönmez tarafından dosyaya sunulan Zir Vadisi’nde yapılan aramalara ilişkin 3 dakikalık görüntünün yer aldığı CD’ye ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen cevap yazısında ise, duruşmada izlenen CD’nin yazı eklenmemiş orijinali olduğu, ancak sanık Mustafa Dönmez’e Emniyet Genel Müdürlüğü’nce böyle bir CD’nin verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

'SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ... Kendisinden ele geçirildiği iddia edilen sahte kimliğe ilişkin Ankara’dan SEGBİS ile bağlanan eski Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise şunları söyledi: "Yapmış olduğum görev nedeniyle FETÖ gibi terör örgütlerinin açık hedefi halindeydim. Kumpas davasının ana simgelerinden biriydim. Bu örgütün bize saldırıda bulunacağını, öldürmek isteyeceğini biliyordum. Hatta güvenlik görevlisi, sağlık görevlisinin dikkati ile saldırıları atlattım. Sağlık sorunlarım baş gösterdiği için yurtdışına çıkmıştım. Bu nedenle böyle bir kimlik kullandım. Ancak aldatma kabiliyeti yoktur. Yurtdışında kanser teşhisi kondu. Yurtdışından döndüğümde hastanede ameliyat olacakken gözaltına alındım. Hukuktan, adaletten kaçmadım sadece sağlık sorunlarım nedeniyle böyle bir kimlik kullandım.”

'HAKKIMDA 101 DELİL ÜRETTİ'... Duruşmada söz alan Dönmez, “Bugüne kadar ne söylediysek oldu. Emniyetin verdiği cevap da bizi haklı çıkardı. Hüsnü Çalmuk’un (Ergenekon davasına bakan mahkemenin üye hâkimi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasından tutuklu) sahte delil ürettiğine ilişkin hazırladığım dilekçeyi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na göndermiştim. Bir işlem yapılmadı. Aynı dilekçeyi mahkemenize de sunuyorum. Hüsnü Çalmuk’a ‘hakaret’ suçundan yargılandım ve beraat ettim. Bu kişi hakkımda 101 delil üretmiştir. Üretilen delillerle 9 yıldır yargılanıyorum” dedi.

'BU ŞEKİLDE TOP DOLAŞTIRMAYIN'... Davanın sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın avukatı Şakir Kaleli, “Geçen duruşma karar verilecek diye ertelemiştiniz. Şimdi ‘karar vermiyorum’ demenizi anlamadım. Dosyanın bazı sanıklar yönünden tefrik edilmesini ya da karar bağlanmasını talep ediyoruz. Bu şekilde top dolaştırmayın” dedi.

'DAVA BAŞLADIĞINDA 23 YAŞINDAYDIM, 32 YAŞINA GELDİM'...  Davanın sanıklarından CHP milletvekili Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek ise “FETÖ terör örgütü ile ilgili gerek Adli Tıp uzmanları gerek hâkimler  gerek savcılar hakkında açılmış davalar var. Bu davalarda sanıklar ‘daha Ergenekon davası hakkında karar verilmedi’ şeklinde savunma yapıyorlar. Bu savunma elimizi kolumuz bağlıyor. Yetkisizlik, görevsizlik, tefrik kararları ile dosya oyalandı. Sonra tefrik edilmiş dosya tekrar birleştirildi. 23 yaşında başladığım davada 32 yaşıma geldim. Tefrik edilerek karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

'DERHAL BERAAT KARARI VERİLSİN'... Duruşmaya katılan bazı sanık ve avukatlar ise derhal beraat kararı verilmesi gerektiğini hatırlatarak davanın bitirilmesini istedi.

DAVA ARTELENDİ... Mahkeme heyeti, istenilen evrakların gelmesi ve dosya eksikliklerinin giderilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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