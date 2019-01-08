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Eren Erdem şoku yeniden tutuklanıp Silivri cezaevine gönderildi

Eren Erdem şoku yeniden tutuklanıp Silivri cezaevine gönderildi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Eren Erdem hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmıştı. Eren Erdem tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 15:39 - Güncelleme: 08-01-2019 15:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına itirazını kabul edip Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkaran İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyeye sevk edilen Erdem için ara duruşma açtı. Duruşmaya katılan Erdem'i 3 avukat temsil etti. 

Duruşmada, Erdem ve avukatları yakalama emrine karşı beyanda bulundu.


Yurt dışına çıkmak isterken yakalandı
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erdem'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçunun vasıf ve mahiyeti, davada dinlenilen tanık beyanları, bir kısım sanık savunmaları ve diğer mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, yurt dışına çıkmak isterken yakalanmasına göre kaçma şüphesini gösteren somut olguların bulunması, üzerine atılı yasa maddesinde öngörülen cezaların alt ve üst sınırları, suçun sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı ve güvenlik tedbirleri, tutuklu kaldığı süre, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması gerekçeleriyle tutuklanmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Bir üye muhalif kaldı
Bu karara üye hakimlerden Çağlayan Özbey, muhalif kaldı. Özbey, muhalefet şerhinde, "Dosyada toplanan mevcut deliller değerlendirildiğinde, sanık hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının ölçülü olacağı ve bu tedbirlere karar verilerek sanığın serbest bırakılması görüşünde olduğumdan aksi yöndeki çoğunluğun görüşüne katılmıyorum." ifadelerini kullandı. 

Silivri ceazevine gönderildi
Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, kararın hukuksuz olduğunu savundu.  Yeniden tutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevine gönderildi.  

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
CHP lideri Eren Erdem kararı için grup toplantısında şunları söyledi:
- "(Eren Erdem) Mahkeme kumpas olduğunu gördü, tahliyesine karar verdi ama tahliye edilmedi. Uzun süre beklendi. Gece mahkeme heyeti toplandı, kaçma şüphesiyle tutuklanmasına karar verildi. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar adaleti gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi kararlılıkla yapacağız"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2019 18:25 ayrisma da nereye kadar? baris hösgörü nerde kaldi bu memlekette? olan ülkeye gelecek nesillere oluyor yazik cok yazik. hukukun üstünlügü bu mu?

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