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Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2019 22:17 - Güncelleme: 08-01-2019 00:42

Savcılık itiraz etti tahliye kararı verilen CHP eski Milletvekili Eren Erdem için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Karar sonrası cezaevi önünde tahliyeyi bekleyen Erdem'in annesi sinir krizleri geçirirken mahkemenin kararına tepki gösteren CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, itiraz üzerine alınan kararın hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Eski CHP'li milletvekili Eren Erdem'e tahliye

TAHLİYE BEKLERKEN KARAR ÇIKTI!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 'dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı' gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tahliye edilmeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada gün içinde mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem, babası Hasan Erdem, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ile Erdem'in avukatı Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde bekledi. Yaklaşık 6 saat süren bu bekleyişin ardından savcılığın itirazı üzerine Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı haberi ulaşan anne Hüsniye Erdem, sinir krizi geçirdi.

CHP'li vekiller daha sonra a yakındaki bir dinlenme tesislerine geçerek basın açıklaması yaptı. Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Davayı baştan beri takip eden mahkeme bir tahliye kararı verdi ve adli kontrol kararı verdi ancak bu karara savcının itiraz ettiğini öğrendik. 24. Ağır ceza mahkemesi tutuklama amaçlı bir yakalama kararı vermiş. O nedenle cezaevinde bir tahliye işlemi gerçekleşmedi. Bu tamamen hukuk dışıdır. Mahkeme derhal tahliye kararını vermişti. Genel Sekreterimiz Akif Hamzaçebi ve grup başkan vekilimiz Özgür Özel Adalet Bakanı'yla görüştüler ancak sonuç bu şekilde oldu. Bu karara itiraz edecekler " dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • insan ol 08 Ocak 2019 01:53 Eren erdem hiç bir zaman fetocu pkkya yakin olamaz teroristleri mezarina cicek birakan teroristleri ziyaret éden sezgin tanrikuluyu iceri atmaniz lazim cunku cicek birakan kisi sahte chplidir sezgin tanrikulu gibi sahte chpli gormedim boyle kisiler chpyi berbat ediyor elinizi vicdaniza koyun. Allaha haval ediyorum

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