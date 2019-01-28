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Eren Erdem açlık grevine başladı cezaevinden bu mektubu yolladı

Eren Erdem açlık grevine başladı cezaevinden bu mektubu yolladı

CHP eski milletvekili Eren Erdem ikna çabalarına rağmen kararından dönmedi ve bugün 'adalet orucu' adını verdiği açlık grevine girdi. Eren Edem, yemekten sonra 'ölümcül' olan sıvı tüketimini de sonlandıracak.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 14:27 - Güncelleme: 28-01-2019 14:27

Kaldığı cezaevinde hücresinde bulunan bozdolabını tamamen boşaltan Eren Erdem, hapishane yönetimine 'açlık grevine' girdiğini bildirdi. Eren Erdem'i açlık grevinden vazgeçirmek için yakın çevresi devreye girdi. Ancak Erdem bugün itibariyle açlık grevini başlattı. 

Eren Erdem aldığı kararı da kamuoyuna bir mektupla duyurdu. Mektubunda 'adalet orucu'na süresiz olarak devam edeceğini belirten Eren Erdem, 'bunun son çaresi' olduğunu söyledi.

Yemeği kesti


Eren Erdem açlık orucuna yemeği tamamen keserek başladı. Sıvı alımına devam eden Erdem, bir sonraki aşamada bunu da sonlandıracak. Eren Erdem 'sıvı alımını' kestiğinde bu ölümcül sonuçlar doğuracak olsa da 'tıbbi tedaviyi' reddettiğini de ilan etti. İşte Eren Erdem'in 'adalet orucuna' başladığı haber verdiği son mektubu:

Eren Erdem, ilk gönderdiği mektubunda 'adalet orucundan vazgeçmeyeceğini belirterek şunları yazmıştı:
-Ben adalete susayan herkes için adalet orucuna başladım. Adalet orucu, masumiyete leke sürülme çabasına karşı direniştir. Talebim adil yargılanmak, özgürülümü geri almaktır. Oğluma kavuşmak, işsiz kalan babama, demokrasi davasına omuz verebilmektir. Bu kararımdan asla dönmeyeceğim. Sıvıyı kestiğimde belki 1 Eren ölür ama 1000 Eren doğar. Adaletsiz kalmış bir yaşamdan, adalet için ölmek daha şereflidir. Ve ben varlığımı Türkiye halkına armağan ediyorum.

eren erdem çocukları kızı ve oğlu
Eren Erdem için Silivri Cezaevi'nden tahliye edildikten 6 saat sonra yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. 'Yurt dışına kaçma şüphesi' bulunduğuna kanaat getirilen Eren Erdem çocukları ile kısa süreli hasret giderdikten sonra tekrar cezaevine gönderilmişti. 
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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • VATANDAŞ IRIZA ŞAHİN 28 Ocak 2019 15:36 ÇOKTA TIN YANİİİİİİİİ

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