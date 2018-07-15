Eren Bülbül'ün annesi: Yüreğim soğudu...

GİRESUN'da düzenlenen terör operasyonunda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı grubun lideri 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü. PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığında aranan teröristler listesinde 1 milyon liralık ödül ile 'Kırmızı' listede aranan 'Zeynel' kodlu telsizi kullanan Mehmet Yakışır, 10 yıldır bölgedeki tüm eylemlerin emrini veren kişi olarak biliniyordu. PKK'lı terörist Yakışır, son olarak Giresun'un Güce ilçesi Ağaçbaşı Yaylası Kavaklıbel mevkiinde Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit etmişti.

PKK bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürülmesi Eren Bülbül'ün annesinin yüreğini soğuttu. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun katili olarak aranan PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle, yüreğinin bir nebze de olsa serinlediğini söyledi. Anne Bülbül şöyle konuştu:

"Oğlumun kanı yerde kalmadı. Bana söz verenler, sözünü tuttu. Olayı yeni öğrendim. Yüreğim bir nebze de olsa biraz soğudu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu haberleri her aldığımda yüreğim serinliyor, ama benim acımı dindirmiyor. O vurulan kahpeleri görsem de çocuğumun kanının yerde kalmadığı anlasam. Onları kanlı görünce ben de hıncımı alsam. Devletimizden, vuranlardan Allah razı olsun. Mevla güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti. O sözünü tutardı ve bu söz yerine getirilmiş oldu. Allah ondan razı olsun. Benim kuzuma kıyan bu hainler, hak ettiklerini buldu" dedi.