  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eren Bülbül'ün annesi: Yüreğim soğudu...

Eren Bülbül'ün annesi: Yüreğim soğudu...

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'nın Karadeniz Bölge Sorumlusu 1 milyon liralık ödülle aranan 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürülmesi Eren Bülbül'ün annesinin kavrulan yüreğini serinletti...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-07-2018 12:02 - Güncelleme: 15-07-2018 12:02

GİRESUN'da düzenlenen terör operasyonunda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı grubun lideri 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü. PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığında aranan teröristler listesinde 1 milyon liralık ödül ile 'Kırmızı' listede aranan 'Zeynel' kodlu telsizi kullanan Mehmet Yakışır, 10 yıldır bölgedeki tüm eylemlerin emrini veren kişi olarak biliniyordu. PKK'lı terörist Yakışır, son olarak Giresun'un Güce ilçesi Ağaçbaşı Yaylası Kavaklıbel mevkiinde Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit etmişti.

PKK bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürülmesi Eren Bülbül'ün annesinin yüreğini soğuttu. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun katili olarak aranan PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle, yüreğinin bir nebze de olsa serinlediğini söyledi.  Anne Bülbül şöyle konuştu:

"Oğlumun kanı yerde kalmadı. Bana söz verenler, sözünü tuttu. Olayı yeni öğrendim. Yüreğim bir nebze de olsa biraz soğudu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu haberleri her aldığımda yüreğim serinliyor, ama benim acımı dindirmiyor. O vurulan kahpeleri görsem de çocuğumun kanının yerde kalmadığı anlasam. Onları kanlı görünce ben de hıncımı alsam. Devletimizden, vuranlardan Allah razı olsun. Mevla güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti. O sözünü tutardı ve bu söz yerine getirilmiş oldu. Allah ondan razı olsun. Benim kuzuma kıyan bu hainler, hak ettiklerini buldu" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eren Bülbül'ün annesi: Yüreğim soğudu... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Temmuz 2018 12:18 .....................üreğim soğudu!........................ "Türkiye'deki Suriyeliler" özel raporuna göre de, 2011-2017 yılları arasında Türkiye'de 276 bin 158 Suriyeli bebek doğdu. Bu koşullar altında Suriyelilerin ellerini kollarını sallayarak evlerine gitmelerini beklemek zor.

    CEVAP YAZ 0 1

  • Misafir 15 Temmuz 2018 12:35 on yıl sonra bir de sen gör onları... hatay diyarbakır gibi başkent yapmaya çalışacaklar...

    0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro