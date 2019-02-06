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Erdoğan'nın seçim programı belli oldu ilk mitingi o ilde yapacak!

Erdoğan'nın seçim programı belli oldu ilk mitingi o ilde yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ilk mitingini Sivas’ta yapacak. Toplu açılış törenine de katılacak olan Erdoğan, Cuma namazını da Sivas'ta kılacak.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 10:53 - Güncelleme: 06-02-2019 10:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat Cuma günü toplu açılış töreni ve yerel seçimçalışmaları kapsamında Sivas'a ziyarette bulunacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan'ın gelişiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ayhan, Cuma günü gerçekleştirilecek ziyaret öncesi ilçe kaymakamları ile birlikte son durumu değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Sivas'a gelmesinin çok anlamlı olduğunu kaydeden Ayhan, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi'nin 100’üncü yılında milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas’ta çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Sivas'a gelerek toplu açılışları yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza açılışlarla ilgili bilgi notlarını aktardık." dedi.

CUMA GÜNÜ AÇILIŞ YAPACAK: Erdoğan'ın son olarak 10 Aralık 2017 tarihinde Sivas'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Ayhan, "O günden bu güne kadar inşaatı biten ve hizmete açılan toplam rakamsal büyüklüğü 1 milyon 421 bin liralık yatırımı Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettik. Onların taktiri ile inşallah Cuma günü öğleden sonra açılışlar gerçekleşmiş olacak. Ayrıca bir o kadar da inşaatı devam eden yatırımlar var.

İLİMİZİN BEKLENTİLERİ İÇİN DOSYA HAZIRLADIK: Dolayısı ile 1 yıl 2 ay gibi kısa zaman içerisinde yatırımların ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükumet yetkililerimize müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm hazırlıklarımızı gözden geçirerek Cumhurbaşkanımıza ilimizin beklentileri noktasında dosyalarımızı hazırladık. İnşallah Sivaslılar da buna yakışır şekilde sayın Cumhurbaşkanımızı karşılaşacak." diye konuştu.

TALEPLERİMİZİ ARZ EDECEĞİZ: Ayhan, Sivas kamuoyunun beklediği hususlar noktasında güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bununla ilgili olumlu dönüşler alacağımıza inancımız tamdır. Özellikle sanayi, üretim, tarım ve eğitim camiasının beklediği hususlar ile ilgili İnşallah buraya geldiğinde sayın Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi, arzularımızı, beklentilerimizi arz edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayhan, emniyet ve asayiş konusunda her türlü tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşların miting alanına rahat gelmesi için çalışmalar yaptıklarını da belirtti. Erdoğan'ın toplu açılışları gerçekleştireceğini aktaran Ayhan, valiliği ziyaret edeceğini ve Cuma namazını Sivas’ta kılacağını sözlerine ekledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 10:59 acaba kıldığı namazlar kabul olacakmı.

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