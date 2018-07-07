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Erdoğan'la sınıra gitmişti: İdamı desteklemiyorum

Erdoğan'la sınıra gitmişti: İdamı desteklemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Mehmetçik'e destek amacıyla sınıra giden ünlü isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, idamı desteklemediğini belirterek "İdam denilen şey çok ağır bir şey" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 11:05 - Güncelleme: 07-07-2018 11:05

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için oldukça üzgün olduğunu belirten şarkıcı Emel Müftüoğlu, idam isteyen ünlülerin aksine "İdamı desteklemiyorum" dedi.

Konunun çok hassas olduğunu dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Bunlar derin ve ağır meseleler. Fevri davranıp da cahil yaklaşımlardan kaçınmak gerekiyor. Mutlaka yetkililer ve uzmanlar bu konuda dünyadaki hukuku da göze alarak bir şeyler yapacaklardır. O kadar çelişkili bir durum ki; vahşetten kaçıyorsun vahşeti onaylıyorsun. Ben bu heyecanlı davranışları da çok sevmiyorum. Sosyal medyadan birbirlerini ittirip kaktırmalarını, birbirlerinin hayatlarına karışmalarını sevmiyorum. Çok hassas konular. İdam denilen şey çok ağır bir şey" dedi.

"HER ŞEY EĞİTİMLE BAŞLIYOR"
"Bunun sonuçları hiç güzel olmayabilir" diyen Müftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Şiddete her zaman karşı olan insanlardanım. Çocuklarımızı şefkatle ve sevgiyle büyütün ki ilerde canavara dönüşmesinler. Her şey eğitimle başlıyor. İnsanlara bazı şeyleri kısıtladıkça bazı eylemler daha çok artıyor. Bunu yapan insanlar sağlıklı insanlar olsalar bunu yapmazlar. Bu sadece bizde olan bir şey değil, mesela Amerika bunu temelinden beri yaşıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 07 Temmuz 2018 11:55 Amerika'da bile hala son dakikada masum olduğu ortaya çıkan ya da idam edildikten sonra masum olduğu ortaya çıkan idam mahkumları var.

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