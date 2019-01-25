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Erdoğan'ın Ziya Selçuk'a göreve başlarken verdiği 3 talimat!

Erdoğan'ın Ziya Selçuk'a göreve başlarken verdiği 3 talimat!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başladığında Erdoğan'ın kendisine 3 konuda taliamt verdiğini belirterek bunların başında mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bugünü tarihe not düşelim derken, bu anlamda bir mesafe aldığımız için çok mutluyum, sevinçliyim diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 14:12 - Güncelleme: 25-01-2019 14:12

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında "Mesleki eğitim iş birliği protokolü" törenle imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "mesleki eğitim iş birliği protokolü"nün bir çekirdek protokol olmasını ve bütün Türkiye'ye, hatta uluslararası düzeyde bir modele kaynaklık etmesini beklediklerini belirterek, "Çalışma aslında bizim genel olarak eğitim sistemimizin de nasıl koordine olması gerektiği konusundaki ihtiyacını destekliyor. "Projenin takibi konusunda hepimiz üstümüze düşeni yaparsak, mesleki ve teknik eğitimde 'ara eleman' ifadesinin kalktığını göreceğiz. Biz artık 'aranan eleman' demek istiyoruz, 'ara eleman' demek istemiyoruz." dedi.

Protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.

ERDOĞAN'IN 3 TALİMATINDAN BİRİYDİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, protokol töreninde yaptığı konuşmada, göreve başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle "3 konuda atılım beklediği"ne ilişkin talimatı olduğunu belirterek, "Bunların başında mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bugünü tarihe not düşelim derken, bu anlamda bir mesafe aldığımız için çok mutluyum, sevinçliyim." diye konuştu.

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Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

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