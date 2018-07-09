Erdoğan'ın yemin törenini ailesi böyle izledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenin canlı yayında tarihi anlara sahne oldu. Erdoğan'ın Meclis'e girişi sırasında CHP'liler ve HDP'liler ayağa kalkmadı. Erdoğan yemin ettikten sonra vekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de ailesi de destek verdi. Yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ve torunları da izledi. Erdoğan'ın ailesi yemin sonrası Erdoğan'ın ayakta alkışladı.
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