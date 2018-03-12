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Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katılmış!

Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katılmış!

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan'ın TRT'deki bir yarışma programına katıldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 09:19 - Güncelleme: 12-03-2018 09:19

Şendir, TRT'yi çok iyi bilen birisiyle birlikte olduğunu belirtirken, “Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı” dediğini ifade etti.

Şendir, Ömer Erdoğan'ın, TRT'deki Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katıldığını ifade ederken, "Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan. Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim" diye belirtti. Şendir'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cuma günü 90’lı yıllarda Hugo karakterini hayatımızın parçası haline getiren Tolga Abi ile birlikteydim.

HEPİNİZ KAÇIRDINIZ DEYİP... Eşsiz bir projeyle dönüyor Tolga Türkiye’ye. Hem projesini hem de eski zamanları konuştuk, o dönem bir sürü bakanın, çocuğu yarışmaya katılabilsin diye telefon açtığından söz etti. Akşam, TRT’yi çok iyi bilen birisiyle birlikteydim, ona Tolga’dan dinlediklerimi anlattım.

Dedi ki 'Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı.' Yapma ya dedim ve onlarca soruyu arka arkaya sıraladım.

SADECE TELEFON NUMARASI VERİLMİŞ

Gerçekten de Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katılıp yarışmış Ömer Erdoğan. Aile, TRT’den sadece yarışmaya katılmak için başvuruda bulunulması gereken telefon numarasını sormuş.

DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ BEKLETMİŞLER

'Yeme beni, Cumhurbaşkanı’nın torunu telefonla başvuruda bulunmaz, bulunsa da sıra bekletmezler' dedim. Bekletmişler, başvuruyu 6 Şubat’ta yapmış Ömer Erdoğan ve diğer çocuklar kadar beklemiş aranmak için.

SUNUCULARIN DA HABERİ OLMAMIŞ

'Peki sunucular yayında kim olduğunu açık etmediler mi?' diye sordum, sunuculara özellikle haber verilmedi dedi kaynağım.'Merhaba, nasılsın, yanında kim var?' diye sormuşlar, Ömer Erdoğan da 'Annem var' demiş ve ardından yarışmış.

ÖMER ERDOĞAN NE KAZANDI?

Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan. Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim. 'Şaşırma bir bakanın çocuğu da yaşı gerekenden 1 yaş küçük olduğu programa alınmadı' dedi kaynağım.Yazıya Türkiye’de güzel şeyler oluyor diye başlık atacaktım sonra ana fikir olarak son cümle bu olsun dedim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • mert toker 12 Mart 2018 09:36 Sandıktan korkan ve sandığa küfrede küfrede giden zavallı chp seçmeni... yürüyün be.. tıpış tıpış sandığa %23 oy için :))

    CEVAP YAZ 8 1
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