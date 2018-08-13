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Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı yaralandı

Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı yaralandı

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinde yapılan tadilat sırasında duvarın çökmesi sonrası yaralandı. Yaralanan Ayar'ın tedavisi sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 12:11 - Güncelleme: 13-08-2018 12:11

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı evli ve 2 çocuk babası Yusuf Alperen Ayar, geçen Cumartesi günü Kahramankazan ilçesinin Karalar Mahallesi'nde bulunan bağ evinde tadilat çalışması yaptırdı.

Fakat tadilat çalışması sırasında oluşan duvar çökmesi sonucu Yusuf Alperen Ayar, yaralandı.Yaralı Ayar, ilk olarak Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ayar, daha sonra hava ambulansı ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ: Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'ın omzunda ve bacağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayar'ın genel durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde normal servise çıkarılacağı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 12:27 AMANN ÇOOOOK ÜZÜLDÜM....ŞİMDİ HABERMİ BU......

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