Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koymuştu: Teknede yakalandı!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan kaçak teknesinde yakalanan zanlılardan birinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine 'böcek' konulması davasında 21 yıl hapis cezası verilen eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çalışanı Hamza Turhan olduğu tespit edildi.

Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koymuştu: Teknede yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan kaçak teknesinde yakalanan zanlılardan birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine 'böcek' denilen dinleme cihazlarının konulması davasında 21 yıl hapis cezası verilen eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çalışanı Hamza Turhan olduğu tespit edildi.

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Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koymuştu: Teknede yakalandı!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, geçen salı günü İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Arnavutluk'tan gemiyle gelecek genetiği değiştirilmiş esrarın (skunk), 'Spear' isimli tekneyle İzmir'den karaya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, Güzelbahçe Limanı'nda demirli 'Spear' isimli tekneye teknik takip için GPS cihazı taktı. Bu sayede teknenin kamyonla Bodrum Kissebükü Koyu'nda denize indirildiği saptandı.

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Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koymuştu: Teknede yakalandı!

Kissebükü'ndeki teknenin geçen salı günü FETÖ/PDY mensubu olduğu değerlendirilen kişilerle hareket ettiğini belirleyen ekipler, operasyonu başlattı.

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Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koymuştu: Teknede yakalandı!

Sahil güvenlik botunu görünce kaçmaya çalışan tekne karaya oturdu. Tekneden kaçan zanlılar ise ormanlık alana kaçtı. Ormanda izini kaybettirmeye çalışan zanlıların yakalanması için sahil güvenlik ekiplerinin verdiği koordinatlara göre hareket eden Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Burada Zıpkınlar Komando Taburu'nun ekipleriyle arazide çalışan jandarma, ormanda gruplar halinde yayılan 6'sı çocuk, 4'ü organizatör, 10'u FETÖ üyeliğinden aranan 20 kişiyi yakaladı.

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