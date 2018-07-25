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Erdoğan'ın Mesut Özil yorumuyla ilgili Almanya'dan açıklama

Erdoğan'ın Mesut Özil yorumuyla ilgili Almanya'dan açıklama

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer'dan Erdoğan'ın Mesut Özil'le ilgili açıklaması ve yaşanan son olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Demmer, Türkiye'nin kendileri için çok sıkı ve önemli bir partner olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayız. Türkiye ile zor konularda da iletişim halinde kalmak istiyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 16:28 - Güncelleme: 25-07-2018 16:28

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye ve Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demmer, Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner'in sosyal medyadaki hesabından yaptığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki paylaşıma dair soruyu yanıtladı.

Demmer, Türkiye ile Almanya arasında zor zamanlar yaşansa da ortak çıkarlarındaki mevcudiyete dikkati çekerek, ''Hükümet bunun için güvene dayalı bir iş birliğine ihtiyaç duyuyor'' diye konuştu.

ERDOĞAN'IN "ÖZİL" AÇIKLAMASINA CEVAP: Erdoğan'ın Mesut Özil ile ilgili açıklamalarını dikkate aldıklarını dile getiren Demmer, ''Ancak bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Cumhurbaşkanının burada yaşayan Türkiye kökenli insanların çıkarlarını savunduğu biliniyor. Başbakan (Angela) Merkel kendisiyle bu konuları konuşuyor'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MESUT İÇİN NE DEMİŞTİ: Recep Tayyip Erdoğan, "Gözlerinden öpüyorum. Mesut Özil'in harekatı tam mili, tam yerli bir hareket. Benimle fotoğraf çektirmelerini hazmedemiyorlar. Sonuna kadar Mesut Özil'in arkasındayız" açıklamasında bulunmuştu.

ALMAYA'DA YAŞAYAN GURBETÇİ VATANDAŞLAR: Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk'ün yaşadığına işaret eden Demmer, bu insanların yarısının Alman vatandaşlığı bulunduğunu ve ülkeye iyi uyum sağladıklarını vurguladı. Demmer ayrıca, Türklerin kendi kimliklerini koruduklarını ve böylece Almanya'yı da ekonomik, kültürel ve siyasi olarak zenginleştirdiklerini kaydetti.

ÜLKEMİZDE YABANI DÜŞMANLIĞINA YER YOK: Almanya'da yaklaşık 18 milyon yabancının yaşadığını dile getiren Demmer, tüm bu insanların Almanya'yı kendi evleri gibi hissetmelerinin önemini vurgulayarak, "Başbakan Merkel ve hükümetimiz yabancı düşmanlığının her türüne karşı. Hükümet olarak görevimiz tüm bu olumsuzluklara karşı durmak. Ülkemizde yabancı düşmanlığına yer yok" dedi. Demmer, istenmemesine rağmen insanların Almanya'da da ayrımcılığa maruz kalabildiklerini ifade etti.

Ulrike Demmer, bir soru üzerine, Mesut Özil'in Angela Merkel tarafından takdir edilen bir futbolcu olduğunu ve kararına saygı duyulması gerektiğini bildirdi. Öte yandan Tarım Bakanı Sözcüsü Friederike Lenz, Klöckner'in paylaşımının kendi özel paylaşımı olduğunu ve bakanlık adına buna bir yorum yapamayacağını kaydetti.

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  • Misafir 25 Temmuz 2018 17:19 Avrupa'ya Uyum sağlayamayıp Köyüne geri dönene 300 koyun desteği şartları neler olacak?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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