Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreni alkış tufanı koptu eşi ve çocukları...

24 Haziran seçimleri ile yönetim şeklini değiştiren Türkiye tarihi törenlerle yeni sisteme geçiş yaptı. Bu törenlerden en çarpıcı olanı Meclis'teki törendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman kullandığı makam aracından farklı bir araçla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ın geçtiği yollara güller döken vatandaşlar aracını da güllerle donattı.

TBMM Genel Kurulu'na en yaşlı üye sıfatıyla Durmuş Yılmaz başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı Köylü eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Alkış tufanı koptu : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı salona ilk girişinde ayakta alkışladı, daha sonra yerlerine oturdu; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Alkış tufanı dinmek bilmedi : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Erdoğan ant içerken, Başkanvekili Hakkı Köylü bir adım arkasında durdu. Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

ERDOĞAN AİLESİ TÖRENDE: Yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ve torunları da izledi.

Durmuş Yılmaz, alkışlamanın uzun sürmesi üzerine, İstiklal Marşı'nın okunacağını ifade etti. Bunun üzerine alkışlar kesilerek İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanının arkasındaki kapıdan, Hakkı Köylü eşliğinde salondan ayrıldı.

ERDOĞAN: BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilere ilk değerlendirmesini yaparak "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur" dedi. Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

ANITKABİR'E ZİYARET: Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İLK MESAJINI VERDİ: Cumhurbaşkanı, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran'da iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre, seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, 27'nci dönem milletvekillerini de belirledi.

KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRMEYE SÖZ VERİYORUZ: 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyeti hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

Erdoğan'ın yemin törenini ailesi böyle izledi!

Erdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntü