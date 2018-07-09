  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreni alkış tufanı koptu eşi ve çocukları...

Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreni alkış tufanı koptu eşi ve çocukları...

TÜRKİYE Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesi ile resmen geçiş yaptı. Erdoğan'ın yemin töreninde eşi, oğlu ve kızları ile torunları da yer alırken Meclis'te alkış tufanı koptu. CHP'liler ile HDP'liler ise Erdoğan'ı karşılamak için ayağa kalkmadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:42 - Güncelleme: 09-07-2018 18:34

24 Haziran seçimleri ile yönetim şeklini değiştiren Türkiye tarihi törenlerle yeni sisteme geçiş yaptı. Bu törenlerden en çarpıcı olanı Meclis'teki törendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  her zaman kullandığı makam aracından farklı bir araçla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ın geçtiği yollara güller döken vatandaşlar aracını da güllerle donattı.

TBMM Genel Kurulu'na en yaşlı üye sıfatıyla Durmuş Yılmaz başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı Köylü eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Alkış tufanı koptu : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı salona ilk girişinde ayakta alkışladı, daha sonra yerlerine oturdu; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Alkış tufanı dinmek bilmedi :  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Erdoğan ant içerken, Başkanvekili Hakkı Köylü bir adım arkasında durdu.  Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı. 

ERDOĞAN AİLESİ TÖRENDE: Yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ve torunları da izledi.

Durmuş Yılmaz, alkışlamanın uzun sürmesi üzerine, İstiklal Marşı'nın okunacağını ifade etti. Bunun üzerine alkışlar kesilerek İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanının arkasındaki kapıdan, Hakkı Köylü eşliğinde salondan ayrıldı.

ERDOĞAN: BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilere ilk değerlendirmesini yaparak "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur" dedi.  Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

ANITKABİR'E ZİYARET: Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İLK MESAJINI VERDİ: Cumhurbaşkanı, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran'da iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre, seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, 27'nci dönem milletvekillerini de belirledi.

KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRMEYE SÖZ VERİYORUZ: 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyeti hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

Erdoğan'ın yemin törenini ailesi böyle izledi!

Erdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntü

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreni alkış tufanı koptu eşi ve çocukları... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR38 YORUM

  • ŞU MAL MAL BAKANLAR NERELERDELER 09 Temmuz 2018 19:32 SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ.MAL MAL BAKACAKSINIZ DİYEN BİRİLERİ VARDI ORTALIKTA.ŞİMDİ MAL MAL BAKANLAR KENDİLERİ.ERDOĞAN BAŞKAN DA OLDU,CUMHURBAŞKANI DA OLDU.SİZ KENDİ HALİNİZE YANIN.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro