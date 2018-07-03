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Erdoğan'ın listesinde olduğu söylenen Daron Acemoğlu konuştu

Erdoğan'ın listesinde olduğu söylenen Daron Acemoğlu konuştu

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede ekonominin başına mı geçecek? Gözlerin çevrildiği isim sessizliğini bozdu. Acemoğlu, kendisiyle temasa geçilmediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 08:29 - Güncelleme: 03-07-2018 08:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede ekonominin başına geçeceği iddia edilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, kendisiyle böyle bir konu hakkında temasa geçilmediğini söyledi. Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlar olduğunu söyleyen Acemoğlu'na göre 'hızlı bir iyileşme mümkün değil.'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın 'Erdoğan'ın kabinesinde ekonominin başına geçebilir' dediği Prof. Acemoğlu, "Kimse benimle temasa geçmedi. Yani bence bunlar sadece dedikodu" dedi.

Cumhuriyet'ten Pelin Ülker'e konuşan, dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, "Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentileriniz nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

EKONOMİDE YAPISAL SORUNLAR VAR
"Seçim belirsizliği ortadan kalktı. Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde iyileşecek mi? Ben öyle düşünmüyorum. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları olduğunu düşünüyorum. Yüksek enflasyona, düşük yatırım oranlarına ve doların değer kazanmasına neden olan seçimle ilgili belirsizlik değildi. Yapısal sorunlar, son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik büyümesinin krediler ve gayrimenkul sektörü tarafından körüklenmesi gerçeğiyle ilgili. Türkiye ekonomisinde, son 10 yılda, çok fazla verimlilik artışı olmadı. Teknolojik gelişme veya gayrimenkul sektörü dışında yatırım artışı yaşanmadı."

Daron Acemoğlu aslen Ermeni kökenli mi bakan kızı eşi kimdir?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 10:48 hadi hadi hadi ordan seni ermeni

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KİMDİR ?
Daron Acemoğlu
DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Amerika'nın en ünlü ve prestijli üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) İktisat Profesörü olan Daron Acemoğlu kimdir aslen nereli? İstanbul doğumlu olan Daron Acemoğlu'nun eşi Ahu Özdağlar bir

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