Erdoğan'ın listesinde olduğu söylenen Daron Acemoğlu konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede ekonominin başına geçeceği iddia edilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, kendisiyle böyle bir konu hakkında temasa geçilmediğini söyledi. Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlar olduğunu söyleyen Acemoğlu'na göre 'hızlı bir iyileşme mümkün değil.'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın 'Erdoğan'ın kabinesinde ekonominin başına geçebilir' dediği Prof. Acemoğlu, "Kimse benimle temasa geçmedi. Yani bence bunlar sadece dedikodu" dedi.

Cumhuriyet'ten Pelin Ülker'e konuşan, dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, "Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentileriniz nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

EKONOMİDE YAPISAL SORUNLAR VAR

"Seçim belirsizliği ortadan kalktı. Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde iyileşecek mi? Ben öyle düşünmüyorum. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları olduğunu düşünüyorum. Yüksek enflasyona, düşük yatırım oranlarına ve doların değer kazanmasına neden olan seçimle ilgili belirsizlik değildi. Yapısal sorunlar, son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik büyümesinin krediler ve gayrimenkul sektörü tarafından körüklenmesi gerçeğiyle ilgili. Türkiye ekonomisinde, son 10 yılda, çok fazla verimlilik artışı olmadı. Teknolojik gelişme veya gayrimenkul sektörü dışında yatırım artışı yaşanmadı."

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