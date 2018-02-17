Erdoğan'ın konvoyu iki kez durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'a gitmek üzere saat 11.20'de Tarabya Köşkü'nden çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilerlerken yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenleri görünce konvoyunu iki kere durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracının içinden kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla bir süre sohbet etti.
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