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Erdoğan'ın KKTC ziyareti, Rumları rahatsız etti

Erdoğan'ın KKTC ziyareti, Rumları rahatsız etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret, Rumları rahatsız etti. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaretten rahatsızlık duyduklarını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 14:00 - Güncelleme: 03-07-2018 14:00

​Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz'da KKTC'ye yapacağı ziyaret nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi.

Ziyaretin Kıbrıslı Türkler için de rahatsız edici olması gerektiğini öne süren Rum müzakereci, "Ziyaret sırasında Kıbrıs sorununa yardımcı olacak bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Bizim gördüğümüz, Kuzey Kıbrıs'ın İslamlaştırılması mesajı olduğudur. Bunlar, dini içerikli maharetlerdir ve Kıbrıslı Türkler bunları görmeli" diye konuştu.

'MÜZAKERELER TEMMUZ'DA BAŞLAMALI'
Kıbrıs'ta görüşmelerin Temmuz sonunda yeniden başlaması gerektiğini söyleyen Mavroyannis şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler, Temmuz ayı içerisinde işe başlamazsa, prosedür Eylül’e kalacak, bu da bizi endişelendiren bir şeydir. Genel sekreterin danışmanının gelip, sadece taraflara ne istediklerini sormasını istemiyoruz. BM Genel Kurulu dolayısıyla tarafların, Genel Sekreter Guterres ile görüşmek üzere New York’ta olacakları Eylül sonundan önce prosedürün devamını önermeye hazır olması için derine girmesini istiyoruz. Eylül takvimini kaçırırsak, durum daha da karmaşıklaşacak, devamı da zor olacak."

'RUMLARIN AÇIKLAMALARI TAHRİK EDİCİ'
KKTC'den üst düzey bir diplomat ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Rum tarafından gelen açıklamaların tahrik edici ve sorumsuzca olduğunu söyledi. Aynı diplomatik kaynak, "Rumlar tarihi gerçekleri saptırarak bir yere gidilemeyeceğini bilmelidir. Sayın Erdoğan'ın ziyaretine karşı yapılan açıklamalar kabul edilemez" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 15:22 kıbrıs rum kesimini alacağız, cuma namazını larnakada kılacağız... Atlanın koçlar, kılıçları takınnnn...

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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