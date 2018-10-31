Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar Erdoğan kameralar önünde eşini ıslattı

Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu gerçekleştiren Selçuk Bayraktar, havacılık geleneği gereği ıslatıldı. Bayraktar'ı ıslatma görevini eşi Sümeyye Bayraktar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi. Sonrasında da havacılık geleneği gereği ıslatıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI: Bu görevi ise eşi Sümeyye Bayraktar gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar bu anları paylaşırken "Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış..." ifadesini kullandı.