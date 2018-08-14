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Erdoğan'ın kararı dünya basınında! Reuters AP ve AFP son dakika geçti

Erdoğan'ın kararı dünya basınında! Reuters AP ve AFP son dakika geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD ürünlerine boykot uygulanacak" açıklaması dünyada büyük yankı oluşturdu. Dünyaca ünlü birçok haber ajansı ve gazete, bu gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 13:27 - Güncelleme: 14-08-2018 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Sempozyumu'nda ''Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız'' açıklaması dünyada büyük yankı yaptı.

Başta Reuters, AP ve AFP olmak üzere birçok haber ajansı ve gazete, Erdoğan'ın kararını okuyucularına son dakika olarak duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, bu kararı, "Türk lider Erdoğan, 'ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz' diyor" diye son dakika geçerken, Fransız haber ajansı AFP'de "Erdoğan, ABD'nin elektronik mallarını boykot edecek" diye okuyucularına duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP, Erdoğan'ın sözlerinin aktarıldığı haberinde "Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğini söyledi" başlığını kullandı.

Amkerikan malı ürünler neler ABD menşeli elektronik markalar listesi

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak elektronik ürünleri boykot edecek. Iphone'a karşı, Samsung ve Vestel var" sözlerini ön plana çıkardı. Sputnik haberi, "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edecek" başlığıyla verirken, Russian Today (RT) "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot ediyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasını dakika dakika Twitter üzerinden takipçilerine aktaran ABD ekonomi kanalı Blomberg'te, Erdoğan dünyayı sallayan kararını "Erdoğan, ABD elektronik cihazlarını boykot ediyor" diye verdi.

İran'da yayın yapan Fars haber ajansı, "Erdoğan, ABD'nin açtığı savaşa cevap verdi. Elektronik ürünlere boykot uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Alman dergisi Der Spiegel de şu ifadelerle haberi duyurdu: "Yaptırımlara cevap: Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacak"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • okur 14 Ağustos 2018 13:54 işte bu yapılmayacaktı. en azında şimdi. komik oluyoruz tüm dünya'ya. bunun gerçekçi bir tarafı yok. aldığımız kullandığımız hatta şuan üzerinden yazdığım işletim sistemi bile Amerikan malı.Elimizde başka koz kalmadı mı ki bu kadar riskli kozu hemen sürüyorlar! Onun yerine savunma alanında adımlar atılsın? Önce sigara ve içkiye ek vergi getir yada onları boykot et! İncirlikten kovala yankileri? Asıp kesmekle bu işler yürümez. Bir yere kadar. Tamam gazla çalışıyoruz belki ama o kadar değil.

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