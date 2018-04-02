Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafı o ülkede olay oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi Yunan basınında geniş yer buldu.15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan darbeci FETÖ'cüleri iade etmeyen Yunanistan Türkiye'yi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytindalı Harekatına katılan askerlere moral ziyaretinden çekilmiş fotoğraflar bugün pek çok gazetenin ilk sayfasında yer aldı. Ta Nea Gazetesi, Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıktı.