Erdoğan'ın iki ayaklı yeni oyun planı Bakanlar Kurulu değişiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti kulislerinden ayrıntılar verdi. Partide metal yorgunluğun atılıp diriliş aşamısan gelindiğini yazan Selvi, önümüzdeki aylarda yapılacak büyük kongrede yeni MKYK'nın seçileceğini ve Bakanlar Kurulu'nda önemli değişikliklerin beklendiğini duyurdu.

AK Parti’de değişimi gerçekleştirip, MHP ile ittifakı sağlama alan Erdoğan'ın 2019 seçimleri için yeni bir oyun kurduğunu ifade eden Selvi, yazısında iki ayaklı planın ayrıntılarını paylaştı:

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KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALIYOR ÇÜNKÜ...

"İlk turda yüzde 60 oyla Cumhurbaşkanı seçilebilmek için çalışıyor. Bunun için, muhalefette sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Dikkat ediyor musunuz şimdiye kadar bir defa bile Meral Akşener ismini zikretmedi. Akşener’i muhatap alıp, büyütmek istemiyor. Erdoğan, 2019 stratejisini Kılıçdaroğlu üzerine kurdu. Erdoğan yüklendikçe Kılıçdaroğlu sertleşiyor, Kılıçdaroğlu sertleştikçe Erdoğan’a yarıyor. Böylece CHP Lideri’ni gaf yapmaya zorluyor.

ÖNCELİK EKONOMİ

2019 planının ikinci ayağında ise ekonomi yer alıyor. Dikkatinizi çektiyse son zamanlarda Erdoğan’ın konuşmalarında ekonomi daha ağırlıklı olarak yer almaya başladı. Seçimi kazanmanın yolunun ekmeği büyütmekten geçtiğini biliyor. O nedenle 2018 yılını icraat, büyüme ve istihdam yılı olarak ilan etmişti. Ekonomiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin hazırladığı süper teşvikler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’ın katılacağı bir programla açıklanacak. 7 sektörü esas alan proje bazlı teşviklerin toplamı 130 milyar TL. Bu arada yatırım ortamını iyileştirmek ve kamunun faiz yükünü azaltmak için yapılan çalışmaların ise sonuna gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Açık söylüyorum yüzde 20 faiz oranıyla yatırım yapılmaz” dediği noktaya neşter vuruluyor. Tek bir paket beklemeyin. Belirli zaman dilimlerinde ekonomiye kaynaklık edecek düzenlemeler gelecek. Erdoğan ekonomiye el koydu diye boşuna demedik.

Muhalefet ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için ittifak hesapları yapıyor. Erdoğan ikinci tura kalırsa, onun karşısındaki aday üzerinde birleşme konuşmaları yapılıyor. Bence muhalefetin hesapları yeniden gözden geçirmesinde yarar var. Çünkü onlar daha sahaya çıkmadan Erdoğan iki tur bindirdi."

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