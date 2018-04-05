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Erdoğan'ın giydiği kamuflaj üniformanın hikayesi

Erdoğan'ın giydiği kamuflaj üniformanın hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz yaparak sanatçılar, gazeteciler ve sporcuların da katıldığı Oğulpınar Karakolu’ndaki programa kamuflaj üniforma ile katıldı. Herkesin konuştuğu kamuflaj üniformanın hikayesini Hande Fırat yazdı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 07:43 - Güncelleme: 05-04-2018 07:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kamuflaj üniformayı iki ay önce Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili bilgi alırken giymişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar, gazeteciler ve sporcuların da katıldığı Oğulpınar Karakolu’ndaki programa sürpriz yaparak, kamuflaj üniforma ile katıldı. Sürpriz kıyafetin hikayesini gazeteci Hande Fırat Hürriyet'teki köşesinde yazdı:

"Sürpriz dedim çünkü haberimiz yoktu. Karakola önce biz gittik. Cumhurbaşkanı’nın konuşacağı kürsünün arkasına geçmemiz istendi. Sporcular, sanatçılar ve gazeteciler o kürsünün arkasına geçtik, beklemeye başladık. Kısa bir süre sonra kamuflaj üniformalar içinde önde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen yanında Genelkurmay Başkanı geldi. İlk saniyelerde bir sessizlik ardından da “Vay, çok yakışmış”, “Aa kamuflaj giymiş, tam üniforma” gibi sesler yükseldi. Edindiğim bilgiler çerçevesinde şunu söyleyebilirim...

Kamuflaj askeri üniforma, Cumhurbaşkanı’nın ‘Başkomutan’ sıfatı taşıması sebebiyle tercih edildi. Diğer yandan Oğulpınar Karakolu kritik bir noktada, güneyden İdlib’e, kuzeyden Afrin’e bakıyor. Cumhurbaşkanı’nın ‘Başkomutan’ sıfatıyla kamuflaj üniforma ile mesaj vermesi bu sebeple de önemliydi.

ÖZEL DİKİLDİ
Üniforma Cumhurbaşkanı için özel dikildi. Askeri dikimevi yani ordunun üniformalarını diken Genelkurmay Başkanlığı’nın kendi bünyesindeki dikimevi Cumhurbaşkanı’nın ölçülerini aldı. Üniforma Genelkurmay Başkanı ve ordu komutanlarının giydiği üniformanın aynısı. Ama bazı farklı özellikleri var:

Üniformanın göğüs bölümünde Erdoğan yazıyor. Sağ kolunda Türk bayrağı var. Sol kolunda ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.

ABD BAŞKANLARININ ÖZEL ÜNİFORMALARI
ABD başkanlarınınkine benzer özel bir üniforma ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikilmiş oldu. Bu arada ABD başkanlarının üniformayı ne zaman giydiğine de bakıldı. Ben de küçük bir araştırma yaptım. ABD başkanlarının giydikleri de özel üretim askeri üniformalar. ABD’de başkanlar benzer durumlarda ordu malı özel ceketler giyiyor. Donald Trump giydi. Örneğin bir önceki Başkan Obama, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait ceket giymişti, isimlik kısmında ‘Barack Obama’ ve ‘Başkomutan’ yazıyordu. Eski Başkan Bush da üzerinde ‘Birleşik Devletler Ordusu’ yazan bir ceket giymişti.

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