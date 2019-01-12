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Erdoğan'ın 'deden kurban olsun sana' dediği çocuk bakın kim çıktı?

Erdoğan'ın 'deden kurban olsun sana' dediği çocuk bakın kim çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesini duyurmak için kendisine seslenen 13 yaşındaki Emirhan Soydan'a "Deden kurban olsun sana. Bir dur daha. Ben de seni çok seviyorum." deyince küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 16:43 - Güncelleme: 12-01-2019 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında tribünleri dolduran partililerinin tezahüratları arasında konuşması için sahneye çıktı.

ERDOĞAN'IN ÇERÇEVELİ FOTOĞRAFINI ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
İhlas Haber Ajansı'nın özel haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını almak için para biriktirmesi ile gündeme gelen 13 yaşındaki Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca “Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum” diye bağırdı.

Erdoğan'ın kendisine seslenmesi sonrasında küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan küçük çocuğu gören Erdoğan, "Deden kurban olsun sana. Bir dur daha. Ben de seni çok seviyorum. İşte bu gönül. Gönülden gönüle yol var. Ağlamak yok. Ağlarsan beni de burada ağlatırsın" diye yanıt verdi. 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2019 17:18 şu anda kocaelide pazardayım stadta konuşma yapacağına pazara bir git gör fiyatları pazara gidecek yüzünğüz varsa

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