Erdoğan'ın danışmanından ABD krizine çözüm önerisi

İlnur Çevik bugün yayımlanan yazısında Türkiye ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu iddia ettiği Boeing gibi Amerikan şirketlerinin bunların Kongre üyeleri ve Beyaz Saray üzerinde etkinliklerini kullanmayı önerdi.

"Bir kere Amerika'da Türk-Amerikan ilişkilerine ve dostluğuna inanan insanlar var. Bunlar Beyaz Saray'da da, ABD Dışişlerinde de, Pentagon'da da ve Kongre'de de var" diyen Çevik, "Bizim bunların desteğini sağlamak için girişimlerde bulunmamız lazım. Onların ellerini güçlendirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

ABD ŞİRKETLERİ BEYAZ SARAY'A BASKI KURABİLİR

Çevik, "Bu iş Papaz'dan daha da ötede bir sorun" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında Türkiye ile çok iyi ilişkiler içinde olan dev Amerikan şirketleri var ve bunların Kongre üyeleri ve Beyaz Saray üzerinde etkinlikleri var. Mesela Amerikan uçak devi Boeing bunlardan en önemlisi. Boeing Türkiye'ye uçak satar ve iyi para kazanır. Bu parayı da kaybetmek istemez. THY Boeing ve Avrupa uçak devi Airbus'ı rekabete sokup uçaklarını çok daha ucuza almaktadır.

KAVGA YERİNE LOBİ VE DİPLOMASİ SİLAHI

"Aynı zamanda filo çeşitlemesi yapmaktadır. Ama birileri Boeing'e ambargo koyalım ondan uçak almayalım diye düşünüyorsa yanlış yapar çünkü dünya markamız THY o zaman tek kaynağa bağlı kalır, fiyat kıramaz ve çok zarar eder. Kimse bunu istemez. İşte o zaman Boeing'in lobilerini kullanıp Beyaz Saray ve Kongre üzerine baskı kurması istenebilir. Bunun gibi daha nice büyük şirket Türkiye'ye arka çıkabilir. Yani kavga yerine ABD'de lobi ve diplomasi silahı daha etkin olabilir. Yeter ki bunları kullanmasını bilelim."