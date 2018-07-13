Erdoğan'ın bu sözleri kime? Yıldırım bazıları gibi yolunu şaşırmadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ı "Bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." sözleriyle duygulandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Erdoğan'ın kendisi hakkında sarf ettiği, "Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." sözleri üzerine duygulanarak ağladı.

YILDIRIM'A TEŞEKKÜR: Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, milletim ve devletim adına teşekkür ediyorum. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.

SAMİMİ YAKLAŞIMINI DEVAM ETTİRECEĞİNE İNANIYORUM: Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum."

40 YILLIK DOSTLUĞUMUZ PEK ÇOK İMTİHANI ATLATMIŞTIR:

Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Rabbim bize Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için ulaştırma bakanı olmuştur.

BAZILARI GİBİ YOLUNU ŞAŞIRMADI: Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her görevi ehliyet, liyakatla en güzel şekilde yerine getirdi.

Binali Yıldırım madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı!