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Erdoğan'ın bahsettiği sohbet neyin işareti? Fehmi Koru uyardı

Erdoğan'ın bahsettiği sohbet neyin işareti? Fehmi Koru uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çengelköy'de bir çay bahçesinde vatandaşlarla yaptığı sohbet yankı buldu. Fehmi Koru şikayetlerini iletmeyen vatandaşın sessizliğini bugünkü yazısında yorumladı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 10:07 - Güncelleme: 06-02-2019 10:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Çengelköy'de bir çay bahçesinde vatandaşlarla yaptığı sohbetin ayrıntılarını dünkü grup toplantısında aktarmıştı.

Erdoğan, "Çınaraltı’ndaydım. Kimsenin baktım ki çarşıdan pazardan bahsettiği yok, herkes halinden memnun. Şikayetiniz nedir falan dediğim zaman, ‘marketlere biraz daha bağırın’ diyorlar. Gerekirse fiyatlara ayarı biz çekeceğiz. Ucuz ürün vermek zorundayız.” ifadelerine yer vermişti.

VATANDAŞ NEDEN KONUŞMADI?
Peki vatandaş, AK Parti genel başkanı sıfatı da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı karşısında bulmuşken, ekonomide yaşanan sıkıntılardan hissesine düşeni aktararak içini boşaltmayı neden düşünmedi?

SAYGIDAN MI?
Fehmi Koru, "Vatandaş suskun.. Etraf sessiz.. Bu ne anlama geliyor?" başlıklı yazısında kritik soruyu irdeledi. Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'un bu sessizliği, çekingenliğe bağladığını ve onu da ‘saygı’ ile açıkladığını aktaran Fehmi Koru ise "Sessizliğin iyi bir şey olmadığını en iyi siyasetle uğraşanlar bilir. Vatandaş suskunsa içinde fırtınalar kopuyor olabilir." diye yazdı.

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • cafer 06 Şubat 2019 11:27 sn koru sizi sevmem ama doğru söylüyorsunuz.il ve ilçe teşkilatları halktan kopuk.birde marketlerde poşet parayla satılınca iş çığırından çıktı bin.tl.göze görünmüyor 25.krş insanın zoruna gidiyor.ALLAH.aşkına büyük avm.leri,ilçelerde sınırlandırılsın hatta kapatın.200.bin kişi çalıştırıyorlar.ama 2.milyon küçük esnaf kapandı bunların yüzünden.5.milyon insan işsiz kaldı.bunu sn reis bir zahmet açıkla nasıl izah edeceksiniz.hadi oy ver nasılvereceksen.

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