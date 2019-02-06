Erdoğan'ın bahsettiği sohbet neyin işareti? Fehmi Koru uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Çengelköy'de bir çay bahçesinde vatandaşlarla yaptığı sohbetin ayrıntılarını dünkü grup toplantısında aktarmıştı.

Erdoğan, "Çınaraltı’ndaydım. Kimsenin baktım ki çarşıdan pazardan bahsettiği yok, herkes halinden memnun. Şikayetiniz nedir falan dediğim zaman, ‘marketlere biraz daha bağırın’ diyorlar. Gerekirse fiyatlara ayarı biz çekeceğiz. Ucuz ürün vermek zorundayız.” ifadelerine yer vermişti.

VATANDAŞ NEDEN KONUŞMADI?

Peki vatandaş, AK Parti genel başkanı sıfatı da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı karşısında bulmuşken, ekonomide yaşanan sıkıntılardan hissesine düşeni aktararak içini boşaltmayı neden düşünmedi?

SAYGIDAN MI?

Fehmi Koru, "Vatandaş suskun.. Etraf sessiz.. Bu ne anlama geliyor?" başlıklı yazısında kritik soruyu irdeledi. Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'un bu sessizliği, çekingenliğe bağladığını ve onu da ‘saygı’ ile açıkladığını aktaran Fehmi Koru ise "Sessizliğin iyi bir şey olmadığını en iyi siyasetle uğraşanlar bilir. Vatandaş suskunsa içinde fırtınalar kopuyor olabilir." diye yazdı.

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