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Erdoğan'ın avukatı doğruladı! 2018'de erken seçim

Erdoğan'ın avukatı doğruladı! 2018'de erken seçim

2018'de erken seçim olacak mı? Merak edilen sorunun net yanıtını Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet bugünkü köşe yazısında verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 09:58 - Güncelleme: 03-01-2018 09:58

2018'de erken seçim olur mu? Son ayların en çok sorulan sorusu bu oldu. Cevabı aranan soruya Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında yanıt verdi. Aynı zamanda Erdoğan'ın avukatlığını yapan Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya'nın konuyla ilgili açıklamasını köşesine taşıyan Acet, 2018'de erken seçim olmayacağını yazdı. 

ANAYASA DİYOR Kİ: 2018'de neden erken seçim olmaz?" başlıklı yazısında Acet, kritik soruya böyle yanıt veriyor:
"Birinci referansımız Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası. Orada şöyle deniyor: “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.”

Bu fıkranın konumuzla olan ilgisi şu: Siyasette önümüzdeki 2-3 aylık dönemin önemli başlıklarından bir tanesi, seçim kanununda yapılması beklenen değişiklikler olacak. Ak Parti daraltılmış seçim modeline geçmek istiyor. MHP, seçim barajının yüzde 10’dan aşağı çekilmesini öneriyor.

Haydi bunların vaz geçilmez olmadığını var sayalım, yapılacak ilk seçimde eğer bir Ak Parti/MHP ittifakı olacaksa, diğerleri gibi bunun yolu da, seçim kanununu değiştirmekten geçiyor.

ERDOĞAN'IN AVUKATI TEYİT ETTİ: Bu konuyu hem netleştirmek, hem de teyit etmek için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlığını da yapan, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya’yı arayıp konuştum.

Ali bey, seçim kanununda değişiklik yapılırsa, yukarıda aktardığım anayasanın 67 inci maddesinin son fıkrasına göre seçimlerin en erken bir yıl sonra yapılabileceğini teyit etmiş oldu.

Bu durumda, diyelim ki Mart 2018’e kadar böyle bir değişiklik yapıldı, o zaman seçimlerin 2019 Mart ayından önce yapılması otomatikman ihtimal dışında kalıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • asd 03 Ocak 2018 10:03 sanki hep kanuna uyuyorsunuz ya

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