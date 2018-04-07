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Erdoğan'ın avukatı açıkladı meğer Kılıçdaroğlu...

Erdoğan'ın avukatı açıkladı meğer Kılıçdaroğlu...

FETÖ'nün siyasi ayağının bir numarasının Erdoğan olduğunu iddia ederek, Erdoğan'dan kendisi hakkında tazminat davası yerine suç duyurusunda bulunmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na yanıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 11:54 - Güncelleme: 07-04-2018 11:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmalar nedeniyle hukuken sadece tazminat davası açılabildiğini, suç duyurusunda bulunulamadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, avukatı marifetiyle hem mazeret vererek, hem de esasında hukuken dayanağı olmayan gerekçeler göstermek suretiyle bu ana kadar savunma vermekten sarfı nazar etti. Eğer gerçekten mahkemelere gidip gerçekleri anlatmak, savunma yapmak istiyorsa fırsat var. Duruşmalar da yakın." dedi.  

Aydın, AA muhabirine, anayasa gereği grup toplantılarındaki konuşmaların yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, bu nedenle konuşmayı yapan kişinin cezai sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

"OHAL'i koyuyorlar ki siyasi ayağı çıkmasın. Ama geçen gün dedim, artık kral çıplak siyasi ayağının bir numaralı aktörü o sarayı, cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. O zatın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı sanığı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bunu söyledim diye tazminat davası açmış. Ne kadar 250 bin liralık mı? Ben de ona 5 paralık tazminat davası açmıştım. Neden? Değeri 5 para. 5 paralık tazminat davası... Eskiden milyonluk tazminat davası açıyordu, seviniyordum demek ki bir milyonluk bir şey var. Şimdi değeri düşürmüş. Ben buradan sesleniyorum, sen bırak bu numaraları, sen benim hakkımda dava açmak istiyorsan suç duyurusunda bulunacaksın kardeşim. Ben o mahkemeye gideceğim, senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracağım.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle hukuken sadece tazminat davası açılabildiğini dile getiren Aydın, "Kılıçdaroğlu, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ve 5 Nisan'daki basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın neden tazminat davası açtığını, esas yapması gereken şeyin suç duyurusunda bulunmak olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle hukuken sadece tazminat davası açabiliyoruz. TBMM çatısı altında yapılan konuşmalardan dolayı hukuki engel nedeniyle suç duyurusunda bulunamıyoruz." ifadelerini kullandı.

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açtıkları davalar olduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

AVUKATI DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEMİŞ
"Sayın Kılıçdaroğlu, gerek salı günü yaptığı konuşmada gerek dünkü basın açıklamasında suç duyurusunda bulunulması halinde mahkemeye gidip konuşmak, gerçekleri anlatmak istediğini söyledi. Bunun için fırsat var. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde, 'Haberleşmenin ve soruşturmanın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesi' suçlarından açılan davada, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı, 'Savunma yapmayacağız, davanın derhal düşürülmesini talep ediyoruz.' dedi. Mahkeme talebi reddetti ve Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi."

SAVUNMA YAPMAK İSTİYORSA FIRSAT VAR: Kılıçdaroğlu hakkında 3 Haziran 2013'te bir televizyon programı ve 29 Ekim 2013'te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Cumhuriyet Mitingi"nde yaptığı konuşmalarda, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiğini anımsatan Aydın, Kılıçdaroğlu'nun savunmasını yapması için bu davanın da 28 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.

Mersin'de 4 ayrı dosyanın da birleştiği, Kılıçdaroğlu'nun 9 Mart 2014'te Mersin ve ilçelerinde yaptığı konuşmalardan dolayı açılan bir dava olduğunu ve bunun da 6 Haziran'a ertelendiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

BUGÜNE KADAR SAVUNMA YAPMADI
"Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaretten dolayı açılmış birden çok dava var. Bu davalarda usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu, avukatı marifetiyle hem mazeret vererek, hem de esasında hukuken dayanağı olmayan gerekçeler göstermek suretiyle bu ana kadar savunma vermekten sarfı nazar etti. Eğer gerçekten mahkemelere gidip gerçekleri anlatmak, savunma yapmak istiyorsa fırsat var. Duruşmalar da yakın. Bu mahkemelere gidip kendisini ifade edebilir. Biz Kılıçdaroğlu'nu talebi doğrultusunda mahkemelere gidip savunma yapmaya davet ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı ve 5 Nisan'da yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tazminat davası açmak yerine kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirtmişti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 07 Nisan 2018 12:24 "Ne istedilerde vermedik"

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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