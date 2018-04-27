Erdoğan'ın adaylığı için dilekçe imzaya açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için adaylık dilekçesi TBMM'de imzaya açıldı. Milletvekillerinden, Çarşamba gününe kadar imza vermeleri istendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday arayışı sürerken AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi TBMM'de imzaya açıldı.
AK Parti milletvekillerinden Çarşamba günü saat 18.00'a kadar grup başkanlığına giderek imza vermeleri istendi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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