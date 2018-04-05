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Erdoğan'ın açıklayacağı pakette neler var detaylar belli oldu

Erdoğan'ın açıklayacağı pakette neler var detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi canlandırmak ve faizleri düşürmek için 15 gün içinde açıklayacağı söylenen yeni paketin içerisinde nelerin olduğu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Paketin Beştepe tarafından hazırlandığı söyleniyor.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 09:54 - Güncelleme: 05-04-2018 09:54

Başkanlık seçimi ve yerel seçimler öncesinde hükümet yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Uzun süredir kulislerde konuşulan ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen pakette, mega projelerden faiz indirimine kadar bir dizi teşvikin olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın kulis haberine göre, hükümet ekonomi için düğmeye bastı. Normal koşullarda geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen paketin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' nedeniyle ertelendiği de gelen duyumlar arasında. Paketin yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

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10'A YAKIN MEGA PROJE

Yeni ekonomi paketinde birçok maddenin doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığı ifade edilen pakette, özellikle enerji ve savunma sanayii, inşaat ve altyapı yatırımları başta olmak üzere 10'a yakın mega projenin olacağı konuşuluyor.

YÜKSEK TEŞVİK

Pakette ithal ikame ürünlere dönük maddeler de bulunuyor. Üretimde ithal girdilerin oranını azaltmak bu alanda yapılacak özellikle teknolojik yatırımlara 1. Bölge ya da 6. Bölge ayrımı olmaksızın yüksek teşvik verileceği ifade ediliyor.

DÖVİZ BORÇLARINA SINIRLAMA

Ayrıca döviz borçlarına yeni bir sınırlama getirilmesi ve Kredi Garanti Fonu'nun devamı ya da buna benzer yeni bir finansal enstrüman olacağı pakette yer alacak maddeler arasında.

KOBİ'lere dönük düzenlemelerin de pakette bulunacağı ifade ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • FABRİKALARIMIZ SATILMASIN KAFİ ! 05 Nisan 2018 11:30 Candamarımız fabrikalarımız satılmasın ,şeker misali hayati öneme sahip organlarımız dışa bağlanamsın yeter !..

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