Erdoğan'ı savunup Trump'ı eleştirdiler

Washington Post köşe yazarı David Ignatius, Cemal Kaşıkçı konusunda, "Cinayet soruşturmasını kapatmak, küstah bir şekilde kendine güvenen bir kraliyet prensi için bile kolay olmayacak" değerlendirmesinde bulunurken, diğer bir Post'taki diğer yazıda Trump yönetiminin Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topladığını yazdı.

Muhammed bin Selman'ın medya danışmanı Suud El Kahtani'ye işaret eden Ignatius, "Selman'ın sarayı içinde son aylardaki karanlık atmosfer, bir veliaht prensin ekonomik baskıya maruz kalmasını ve danışman çevresini sıkılaştırmasını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ignatius yazısında Selman'ı hedef alarak medya savaşının bir parçası olarak muhalefetin bastırıldığını gördüğünü ve ekonomik reform için hayallerinin tersine çevrilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, "Cesur gazeteci kapıyı açtığında, Muhammed Bin Selman'ın kendi geleceğini tehlikeye attığı bir felaket süreci başladı. Cinayet soruşturmasını kapatmak, kendine küstahça güvenen bir kraliyet prensi için bile kolay olmayacak"değerlendirmesiyle yazısını tamamladı.

BAŞKA BİR YAZIDA TRUMP'A SERT ELEŞTİRİLER

Diğer bir yazı ise, Washington Post yazı işleri tarafından kaleme alındı. Yazıda, "Kabul edilemez olan, Trump yönetiminin çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur"denildi.

"Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor?"başlıklı baş yazıda Pompeo'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da yaptığı görüşmeye değinilirken, ABD Dışişleri Bakanı'nın Kaşıkçı'nın kaybolmasıya ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak yerine Suudi yönetimine krizden çıkış yolu göstermeye çalıştığı savunuldu.

Yazıda, Pompeo'ya, Riyad'a kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunun "kapsamlı, şeffaf ve zamanında soruşturulması" için baskı yapmasının söylenildiği ancak Pompeo'nun niyetinin gerçeği ortaya çıkarmaktan çok Veliaht Prens'e kendi tetiklediği krizden çıkmanın yolunu göstermek olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMA KONUSUNDA DAHA CİDDİ"

Türk yetkililerin, Associated Press'e (AP), Kaşıkçı'nın Konsolosluğa girdikten kısa süre sonra öldürüldüğüne ve bedeninin parçalandığına ilişkin iddiaları destekler nitelikte deliller bulduğunu belirttiğinin vurgulandığı yazıda,"İstanbul'a dönersek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti gerçeği ortaya çıkarmak konusunda daha ciddi görünüyor. Ancak, soruşturma önemli engellerle karşı karşıya kaldı. Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte, nihayet konsolosluğa girmesine izin verilen araştırmacıların yeni boyanmış duvarlarla karşılaştıklarını söyledi" ifadeleri yer aldı.

"TRUMP'IN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Gazete, "Kabul edilemez olan, Trump yönetiminin, içeride ve dışarıdaki giderek artan ölçüsüzlüklerine rağmen, çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur. Kaşıkçı hakkındaki gerçekler ortaya çıkana kadar, ABD'li şirketler Suudi rejiminden uzak durmalı ve Kongre, tüm askeri satışları engellemeli"değerlendirmesinde bulunuldu.