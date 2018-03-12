Erdoğan'ı şaşırtan rakam duyunca hemen talimat verdi!

Ekim ayında Ankara’dan yurtdışına 4 yeni hat açılırken, hatlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 80’lerde olduğu ifade edildi. Ankara'ya 5-6 ay içinde 8 yeni hattın daha açılacağı belirtildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'dan Ankara'dan yurtdışına günlük 8-10 sefer yapıldığını öğrenince şaşıran Cumhurbaşkanı Erdoğan durumun düzeltilmesi için talimat verdi.

Erdoğan'ın talimatı sonrasında Ankaralı iş adamlarının yurtdışı seyahatlerinde yaşadığı uçak sorunu da çözülmüş oldu. Ekim ayında 4 yeni hat açılırken önümüzdeki 5-6 ay içerisinde 8 yeni hattın daha açılacağının müjdesi verildi.

ABARTTIĞIMI DÜŞÜNDÜ: Ankara’nın potansiyelini ortaya koyabilmesi için yurtdışına direkt uçuşların önemine dikkat çeken ATO Başkanı Gürsel Baran Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajında şunları söyledi;



“Göreve geldiğimizden bu yana geçen 15 aylık sürede her çaldığımız kapıda bu konuyu gündeme getirdik. Cumhurbaşkanımız da konu ile çok ilgilendi. En son bizi külliyeye davet etti. Kendisini ziyaret etmeye gittiğimizde Ankara’nın bütün sorunları görüşme fırsatımız oldu. O gün yurtdışı uçuşlarla ilgili Ankara’da günde 8-10 sefer varken İstanbul’da 500 sefer olduğunu söyledim. Abarttığımı düşündü. Sonra birkaç görüşme gerçekleştirip, durumun daha da vahim olduğunu öğrendik. Düzeltilmesi talimatını verdi. Ekim ayındaki toplantımızda Ankara’dan yurtdışına 4 yeni hattın açıldığını duyurduk. Doluluk oranları yüzde 80’lerde. 5-6 ay içinde 8 yeni hat daha açılacak.”