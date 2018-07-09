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Erdoğan'ı görünce kalkmadılar! CHP'lilerin yemindeki şok tepkisi

Erdoğan'ı görünce kalkmadılar! CHP'lilerin yemindeki şok tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için TBMM kürsüsüne geldiği sırada Genel Kurul salonundaki tüm vekiller ayağa kalkarken CHP'li vekillerin ayağa kalkmaması dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 16:57 - Güncelleme: 09-07-2018 16:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini sırasında Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri dediğini yaptı. Erdoğan gelince sadece CHP'liler ayağa kalkmadı.

Meclis'te bugün tarihi anlar yaşanıyor. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye geldi. Törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul Salonunda Meclis Başkanlığı koltuğun en yaşlı üye olması hasebiyle vekaleten oturan İyi Partili Durmuş Yılmaz karşıladı.

NE KALKTILAR NE ALKIŞLADILAR...Erdoğan kendisine hediye edilen tabloyu almasının ardından yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP'li milletvekilleri ayağa kalkmadı. Erdoğan'ın yeminin ardından salonda alkış tufanı koparken CHP'li vekillerin alkışlamamaları da dikkat çekti.

CHP, HDP VE İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ OTURARAK DİNLEDİ...Törenin işleyişine göre Erdoğan’ın yemininin ayakta dinlenmesi gerekiyordu. Geçici Başkan Yılmaz da Genel Kurulu bu yönde bilgilendirdi. Ancak yemini sadece AK Parti ve MHP Milletvekilleri ayakta dinledi. CHP, HDP ve İYİ Parti Milletvekilleri ise Erdoğan’ın yeminini oturarak izledi. Yemin sorasında töreni localardan izleyen devlet erkanı ve yabancı misyon temsilcileri de ayaktaydı.

İşte CHP'lilerin ayağa kalkmadığı o anlar;

CHP Sözcüsü Özgür Özel dün yaptığı açıklamada Erdoğan gelince ayağa kalkmayacağız demişti. Özel şöyle konuşmuştu:

"YEMİN TÖRENİNDE AYAĞA KALKMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ..."Meclis başkanı adayımız Çarşamba günü belirlenecek ve ilan edilecek. Yarınki(bugün) yemin töreninde Cumhuriyet Halk Partisi bulunacak. Daha önce Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde cumhurbaşkanı kim olursa olsun, CHP grubu makama saygı gereği onu ayakta karşıladı. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun sürüyordu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da tarafımızdan gelirken ayakta karşılandığı konuşmalar oldu. Ancak bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını söylüyoruz, ama kuvvetlerin birbirinden ayrı olduğunu söyleyenlere şunu söylemek istiyoruz. Burası yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadık, kalkmamak gerekiyor. Artık tarafsız bir Cumhurbaşkanı yok. Geçen referandumdan sonraki ilk 1 Ekim açılışında da ifade etmiştik. Bir partinin genel başkanı karşısında ayağa kalkmak gibi geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkmak gibi bir gelenek yok. Kaldı ki yüksek yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl ki bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de o görüntü hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız. Kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulanacak ve bu yemin törenini izleyeceğiz."

Erdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüErdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüErdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüErdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • YKaan 09 Temmuz 2018 17:56 De ki: "kininizle geberin!". Şüphesiz ki Allah göğüslerin (gönüllerin) özünü bilir." (Al-i İmran, 2/119)

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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