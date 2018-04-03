Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini söyleyen Alya Dua, "Tayyip dede için ağladım. Çünkü onu çok seviyorum. O bizi korudu. Televizyonda görebildim, yanına gidemedim. Çünkü annem ile anneannem beni göndermedi. Çünkü çok kalabalıktı. Göremeyince ağladım. Buraya gelmesini istiyorum. 3 tane bayrağımız var. Birini ona hediye edeceğim" dedi.