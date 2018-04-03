Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

ADANA'da anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göremediği için hüngür hüngür ağladı.

Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde oturan ve bir hastanede hizmetli olarak çalışan Mehmet Göçmez (32) ile ev kadını Aşkın Göçmez'in (29) kızları Alya Dua Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu önündeki mitinge gitmek istedi. Fevziye Çelik İlkokulu'nda ana sınıfına giden Alya Dua Göçmez'i annesi Aşkın Göçmez, yoğun kalabalık nedeniyle ezilme tehlikesine karşın, minik kızının bu isteğini geri çevirdi.

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Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için uzun süre annesini ikna etmeye çalışan Alya Dua, gözyaşı döktü. Anne Göçmez, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, küçük Alya'nın Tayyip Erdoğan'a gideceğim" diye hüngür hüngür ağladığı görüldü. Haberleri izleyen Alya Dua, televizyonda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öptü.

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Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini söyleyen Alya Dua, "Tayyip dede için ağladım. Çünkü onu çok seviyorum. O bizi korudu. Televizyonda görebildim, yanına gidemedim. Çünkü annem ile anneannem beni göndermedi. Çünkü çok kalabalıktı. Göremeyince ağladım. Buraya gelmesini istiyorum. 3 tane bayrağımız var. Birini ona hediye edeceğim" dedi.

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Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

İşte küçük Alya'nın Erdoğan'ı ekranda görüp öptüğü o anlar...

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