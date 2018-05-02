Erdoğan'ı çıldırtacak aday ve Bülent Arınç

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Hadi ÖZIŞIKhadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri olarak neden cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklarken, Erdoğana karşı bastıramadığı nefretini bir kez daha şu sözlerle kusuyor:
-TBMM’ye gelip namusum ve şerefim üzerine tarafsız kalacağıma dair, eğer gelsem yemin etmem gerekecekti bir partinin genel başkanı olarak. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim.
Sizler de bu çirkin sözleri okuyun ve şahit olun. Bir şey söylemeyin; zira Kemal Bey aynalara bakıp, yüzüne yansıyan çirkinliği görecek durumda değil. Doğru bir yerde ve doğru tarafta olduğunuza inanıyorsanız, sadece susun!
Zehirli yılana dönüşen bu dile karşı, susmak en iyisi.
Elbette konuşacaksınız.
Elbette bir cevabınız olacak.
Ama şimdi değil...
24 Haziran'ı bekleyin... az kaldı.
Meral Akşener oyunu bozmasaydı, Özgür Özel'in "çıldırtacak aday" dediği isim Abdullah Gül'den başkası olmayacaktı. 15 vekili de bu yüzden verdiler Akşener'e...
Adaylıktan vazgeçsin diye...
Plânları işlemeyince çıldırdılar tabii...
Abdullah Gül'ü "ortak aday" olarak hiç düşünmediklerini Özgür Özel'in ağzından üfürdüler:
-Abdullah Gül gündemimizde hiç olmadı.
Yalan yalan vallahi yalan!
Özgür Özel'in, "Erdoğan'ı çıldırtacak bir aday çıkaracağız" sözlerinden tek dertlerinin Türkiye değil, Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenmiş olduk.
Tayyip Erdoğan "çılgın proje" diyor...
Bunlar "çıldırtacak aday" diyorlar...
Tayyip Erdoğan karanlığın içindeki ışık olmak istiyor...
Bunlar ışığı boğan karanlık olmak için çırpınıyor...
"Çıldırtacak aday" öyle mi?
Bir tek Erdoğan'ı değil.. hepimizi çıldırtacak, daha sonra da Türkiye'yi uçuracak bir aday çıkarsalar keşke...
Var mı böyle bir adayınız?
Ha gayret!
Ağabey olmak gerçekten büyük sorumluluk gerektiriyor. Kimi zaman bir küçüğüme kızıp arkamı döndüğümde, annem hemen devreye girer:
- Sen ağabeysin, ağabeyliğini yapacaksın.
Bülent Arınç'ın yaptığı budur.
O kadar laf saydırdılar arkasından.. Kâh "hain" dediler, kâh "FETÖ'cü" dediler... hâlâ aynı sakızı çiğniyorlar. Buna rağmen Bülent Arınç ağabey olmanın sorumluluğunu yerine getirdi ve davasına, dava arkadaşına, "Kardeşim" dediği Tayyip Erdoğan'a arkasını dönmedi, ihanet etmedi...
Şeytana uymadı annemin deyişiyle!
Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi, onun gibi yapabilseydi keşke...
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Erdoğan'ı çıldırtacak aday ve Bülent Arınç Sizler de bu çirkin sözleri okuyun ve şahit olun. Bir şey söylemeyin; zira Kemal Bey aynalara bakıp, yüzüne yansıyan çirkinliği görecek durumda değil. Doğru bir yerde ve doğru tarafta olduğunuza inanıyorsanız, sadece susun!Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
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