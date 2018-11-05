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Erdoğan'dan yeni üniversitelere kadro

Erdoğan'dan yeni üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan üniversitelere kadro ataması için açıktan atama izni verdi. Erdoğan'ın yeni imzasıyla üniversiteler açıktan atama yapabilecek.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 22:17 - Güncelleme: 05-11-2018 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7

Kayseri Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Samsun Üniversitesi 8

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 23:24 sayın başkan fırat üniversitesi rektörü ne yaptı dünyayı kurtaran buluşlara mı imza attı... hele bir bakın ne icraatları var..

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