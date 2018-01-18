Erdoğan'dan yargı erkleriyle Beştepe zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yasama, yürütme ve yargı erklerinin temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katılıyor.

Yüksek Mahkeme’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili hak ihlali kararının ardından ilk kez Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın da olduğu yasama, yürütme, yargı erklerinin temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan’ın Beştepe’de geleneksel hale gelen erkler zirvesi 19.40’ta başladı.

Yemeğe TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu katıldı.