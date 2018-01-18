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Erdoğan'dan yargı erkleriyle Beştepe zirvesi

Erdoğan'dan yargı erkleriyle Beştepe zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı erkleriyle Beştepe'de bir araya geldi. Toplantıya, verdiği tahliye kararlarıyla tartışma yaratan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katılıyor.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 20:25 - Güncelleme: 18-01-2018 20:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yasama, yürütme ve yargı erklerinin temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katılıyor.

Yüksek Mahkeme’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili hak ihlali kararının ardından ilk kez Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın da olduğu yasama, yürütme, yargı erklerinin temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan’ın Beştepe’de geleneksel hale gelen erkler zirvesi 19.40’ta başladı.

Yemeğe TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu katıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 21:12 Destici, Afrin, Musul, Kerkük, Halep, Batı Trakya ve Kırım’ın Türkiye’ye katılması gerektiğini, "gerektiği kadar Alperen gönderebileceklerini" söyledi.

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