Erdoğan'dan vekil adaylarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, milletvekili adaylığıyla ilgili de verdikleri kritik kararı açıkladı.



Buna göre, AK Parti vekil adayları temayül yoklamasıyla belirlenecek. Erdoğan konuyla ilgili, "Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz." ifadesini kullandı.