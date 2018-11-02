Erdoğan'dan Türkiye Almanya anlaşması imzası

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan finansman anlaşmalarının yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasındaki söz konusu anlaşmaların imza ve yürürlük tarihleri şöyle: