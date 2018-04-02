Erdoğan'dan sürpriz öneri: Okul bahçesinin altına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapan Erdoğan, otopark sorununa ilişkin önerisini paylaştı.

OKUL BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARK YAPALIM

Erdoğan, bugün 80 okul ile spor salonlarının açılışının yapıldığını anımsatarak, yıllardır, belediye başkanlığı döneminden beri söylediği okulların bahçelerinin altına otopark yapılması hedefinin olduğunu dile getirdi.

Validen az önce bu konunun da müjdesini aldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bu çok önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altına böyle bir otopark olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir, iki sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor. Şimdi okullarımızın altında bu olursa hem bir okul için gelir kaynağı olur, okulun masrafları için bunların kullanılma durumu olur. Bir de hırsız, arsız, şu, bu filan diye de bir endişeye araç sahipleri kapılmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından dersliklere gelerek öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından dersliklere gelerek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından okuldaki laboratuvarda öğrencilerle bir araya geldi.