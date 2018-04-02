  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'dan sürpriz öneri: Okul bahçesinin altına...

Erdoğan'dan sürpriz öneri: Okul bahçesinin altına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otopark sorununa ilişkin çok çaprıcı bir öneride bulundu. Erdoğan, 'Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-04-2018 14:35 - Güncelleme: 02-04-2018 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapan Erdoğan, otopark sorununa ilişkin önerisini paylaştı.

OKUL BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARK YAPALIM
Erdoğan, bugün 80 okul ile spor salonlarının açılışının yapıldığını anımsatarak, yıllardır, belediye başkanlığı döneminden beri söylediği okulların bahçelerinin altına otopark yapılması hedefinin olduğunu dile getirdi.

Validen az önce bu konunun da müjdesini aldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bu çok önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altına böyle bir otopark olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir, iki sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor. Şimdi okullarımızın altında bu olursa hem bir okul için gelir kaynağı olur, okulun masrafları için bunların kullanılma durumu olur. Bir de hırsız, arsız, şu, bu filan diye de bir endişeye araç sahipleri kapılmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından dersliklere gelerek öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından dersliklere gelerek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından okuldaki laboratuvarda öğrencilerle bir araya geldi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'dan sürpriz öneri: Okul bahçesinin altına... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • beki 02 Nisan 2018 15:45 Geç kalmayalım. Bence hemen yapalım.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro